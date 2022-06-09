Демкин пожелал молодоженам крепких и гармоничных отношений
Глава Перми Алексей Демкин пришел в ЗАГС и поздравил местных молодоженов. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.
«Накануне Дня города заехал в отдел ЗАГСа Мотовилихинского района поздравить Романа и Кристину Аксеновых с регистрацией брака. Рад был разделить с молодоженами их праздник — рождение новой семьи!» — сообщается в Telegram-канале мэра.
Демкин пожелал супругам-пермякам крепких и гармоничных отношений. Глава города напомнил, что скоро Пермь будет праздновать свой 300-летний юбилей, в связи с чем отметил, что у города и у молодой семьи долгий и счастливый путь.
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