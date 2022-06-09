Демкин пожелал молодоженам крепких и гармоничных отношений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин пришел в ЗАГС и поздравил местных молодоженов. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

«Накануне Дня города заехал в отдел ЗАГСа Мотовилихинского района поздравить Романа и Кристину Аксеновых с регистрацией брака. Рад был разделить с молодоженами их праздник — рождение новой семьи!» — сообщается в Telegram-канале мэра.

Демкин пожелал супругам-пермякам крепких и гармоничных отношений. Глава города напомнил, что скоро Пермь будет праздновать свой 300-летний юбилей, в связи с чем отметил, что у города и у молодой семьи долгий и счастливый путь.