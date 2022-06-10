На челябинских и курганских трассах ограничат движение до осени

Дорожники готовят масштабные ремонты в Курганской и Челябинской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке трассы Р-254 «Иртыш» в Челябинской области с 14 июня и почти до конца сентября будет ограничено движение. О ремонтных работах сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«В связи с проведением ремонтных работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ на участке 47 км — 55 км в Челябинской области, возле села Канашево вводится временное ограничение движения транспортных средств. Оно будет действовать в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 14 июня по 20 сентября», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Аналогичные ограничения будут действовать в Курганской области на участке 65 км — 95 км (рядом с городом Щучье), участке 00 км — 10 км (выезд из Кургана) и участке 76 км — 81 км (подъезд к Тюмени). Автомобилистов просят учитывать эту информацию, планируя поездки.