Шольц поставил Сербии невыполнимый ультиматум по вступлению в ЕС

10 июня 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Сербия не признает Косово как самостоятельное государство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сербия не сможет вступить в Евросоюз, если не признает самопровозглашенную республику Косово. Такое заявление в ходе визита на Балканы сделал канцлер Германии Олаф Шольц. «Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора. Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания [самопровозглашенного] Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», — его слова приводит РИА «Новости». Республика Косово — частично признанное государство на Балканах, столица — Приштина. Оно не контролируется Сербией, и государства конфликтуют. Кроме того, Сербия не признает эту теоориторию самостоятельной и суверенной. Швеция и Нидерланды и Сомали признали независимость Косова. В сентябре прошлого года Приштина начала мешать движению транспорта между сербскими районами и центральной частью Сербии. По мнению представителя МИД Марии Захаровой, происходит выдавливание сербов, и попытка Приштины установить свой контроль «при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского „государства“» на территории. В начале марта этого года Косово попросило о вступлении в НАТО. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Сербия не сможет вступить в Евросоюз, если не признает самопровозглашенную республику Косово. Такое заявление в ходе визита на Балканы сделал канцлер Германии Олаф Шольц. «Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора. Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания [самопровозглашенного] Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», — его слова приводит РИА «Новости». Республика Косово — частично признанное государство на Балканах, столица — Приштина. Оно не контролируется Сербией, и государства конфликтуют. Кроме того, Сербия не признает эту теоориторию самостоятельной и суверенной. Швеция и Нидерланды и Сомали признали независимость Косова. В сентябре прошлого года Приштина начала мешать движению транспорта между сербскими районами и центральной частью Сербии. По мнению представителя МИД Марии Захаровой, происходит выдавливание сербов, и попытка Приштины установить свой контроль «при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского „государства“» на территории. В начале марта этого года Косово попросило о вступлении в НАТО.