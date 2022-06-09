Жители Сургута столкнулись с дефицитом автомобилей Lada

Дилеры уверяют, что это временные неудобства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сургуте жители столкнулись с дефицитом некоторых моделей автомобилей «LADA». Из-за санкций в дилерских центрах сократились поставки машин. Об этом URA.RU сообщил один из жителей города.

«Заехал к двум дилерам в Сургуте, искал модель Vesta, так и не смог найти нужной комплектации. Дилеры говорят, что только осенью появится. Объяснили, что задержка из-за комплектующих. Запчасти какие-то импортные купить не могут», — сообщил URA.RU житель Сургута Сергей Павленко.

Дилеры не отрицают, что задержки с поставками из-за приостановки конвейера на заводе действительно были. Уверяют, что проблема была временная и сейчас поставки возобновляются. «С поставками да, были некоторые сложности. В наличие не все комплектации представлены, потому что на долгий период производство у нас останавливалось. Но если человеку понадобится, будем искать в других филиалах холдинга», — сообщил URA.RU руководитель отдела продаж «Форвард-Авто» Георгий Гоголев.

Задержки с поставками автомобилей начались еще весной, когда АВТОВАЗ приостанавливал работу. Из-за санкций была нарушена система логистики комплектующих. В среду завод вновь начал работу, выпустив с конвейера новые LADA Granta. «Сейчас ожидаем новые Granta. Vesta немного оттягивается производство. Ориентируемся на поставки в сентябре—октябре», — добавил Гоголев.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за санкций бизнесмен из ХМАО начал производить микроэлектронику. Предприниматель из Нижневартовска запускает свое производство деталей для принтеров, которые печатают на фольге.

Проблемы с доставкой электроники и комплектующих в Россию начались из-за санкций со стороны недружественных государств. Более активно санкционная политика Запада против РФ стартовала после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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