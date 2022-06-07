В Нефтеюганске семьям погибших в спецоперации выплатят 250 тысяч

08 июня 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Материальную поддержку получит один из членов семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) приняли решение о выплатах семьям военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на территории Украины. Выплата составит 250 тысяч рублей, отмечается в решении думы. «Установить в 2022 году дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 250 000 рублей одному из членов семьи, проживающему в городе Нефтеюганске, военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Администрации города Нефтеюганска — разработать порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки», — сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте города. На материальную поддержку могут претендовать супруг или супруга, ребенок или родитель военнослужащего. Деньги на выплаты выделят из бюджета города. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске и Ханты-Мансийске выплатят деньги семьям погибших на Украине военных. Окружное правительство также приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства отметил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) приняли решение о выплатах семьям военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на территории Украины. Выплата составит 250 тысяч рублей, отмечается в решении думы. «Установить в 2022 году дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 250 000 рублей одному из членов семьи, проживающему в городе Нефтеюганске, военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Администрации города Нефтеюганска — разработать порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки», — сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте города. На материальную поддержку могут претендовать супруг или супруга, ребенок или родитель военнослужащего. Деньги на выплаты выделят из бюджета города. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске и Ханты-Мансийске выплатят деньги семьям погибших на Украине военных. Окружное правительство также приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства отметил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.