07 июня 2022

В Нефтеюганске семьям погибших в спецоперации выплатят 250 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
Материальную поддержку получит один из членов семьи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) приняли решение о выплатах семьям военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на территории Украины. Выплата составит 250 тысяч рублей, отмечается в решении думы.

«Установить в 2022 году дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 250 000 рублей одному из членов семьи, проживающему в городе Нефтеюганске, военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Администрации города Нефтеюганска — разработать порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки», — сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте города.

На материальную поддержку могут претендовать супруг или супруга, ребенок или родитель военнослужащего. Деньги на выплаты выделят из бюджета города.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске и Ханты-Мансийске выплатят деньги семьям погибших на Украине военных. Окружное правительство также приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.

О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства отметил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) приняли решение о выплатах семьям военнослужащих, которые погибли во время спецоперации на территории Украины. Выплата составит 250 тысяч рублей, отмечается в решении думы. «Установить в 2022 году дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 250 000 рублей одному из членов семьи, проживающему в городе Нефтеюганске, военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Администрации города Нефтеюганска — разработать порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки», — сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте города. На материальную поддержку могут претендовать супруг или супруга, ребенок или родитель военнослужащего. Деньги на выплаты выделят из бюджета города. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске и Ханты-Мансийске выплатят деньги семьям погибших на Украине военных. Окружное правительство также приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства отметил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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