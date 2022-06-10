С конца мая представители свердловского истеблишмента — министры и депутаты — появляются на публике в мерче администрации Екатеринбурга. Выяснилось, что темно-синие кофты им раздает мэр Алексей Орлов.
Лимитированную коллекцию — примерно 100 худи — подготовили еще в конце прошлого года. И поначалу Орлов, предпочитающий более строгий стиль, отнесся к идее скептически. «А теперь ходит в толстовках на всех мероприятиях. И всем дарит, кто к нему приходит. В том числе губернатору [Евгению Куйвашеву] вручил», — поделились с URA.RU в администрации.
Предполагается, что в ближайшее время мэрия презентует новую линию. Она будет посвящена 300-летию города, которое будет отмечаться в августе 2023-го.
Тематика коллекции — «Город-река». С середины 2021-го Орлов продвигает идею создания единой набережной Исети
С конца мая представители свердловского истеблишмента — министры и депутаты — появляются на публике в мерче администрации Екатеринбурга. Выяснилось, что темно-синие кофты им раздает мэр Алексей Орлов. Лимитированную коллекцию — примерно 100 худи — подготовили еще в конце прошлого года. И поначалу Орлов, предпочитающий более строгий стиль, отнесся к идее скептически. «А теперь ходит в толстовках на всех мероприятиях. И всем дарит, кто к нему приходит. В том числе губернатору [Евгению Куйвашеву] вручил», — поделились с URA.RU в администрации. Предполагается, что в ближайшее время мэрия презентует новую линию. Она будет посвящена 300-летию города, которое будет отмечаться в августе 2023-го.