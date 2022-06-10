Мэр Екатеринбурга раздает свердловским VIP лимитированные кофты. Сначала они ему не нравились

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Алексей Орлов в детском доме в Малом Истоке. Екатеринбург
Летом Алексей Орлов надевает худи при каждом удобном случае Фото:

С конца мая представители свердловского истеблишмента — министры и депутаты — появляются на публике в мерче администрации Екатеринбурга. Выяснилось, что темно-синие кофты им раздает мэр Алексей Орлов.

Лимитированную коллекцию — примерно 100 худи — подготовили еще в конце прошлого года. И поначалу Орлов, предпочитающий более строгий стиль, отнесся к идее скептически. «А теперь ходит в толстовках на всех мероприятиях. И всем дарит, кто к нему приходит. В том числе губернатору [Евгению Куйвашеву] вручил», — поделились с URA.RU в администрации.

Предполагается, что в ближайшее время мэрия презентует новую линию. Она будет посвящена 300-летию города, которое будет отмечаться в августе 2023-го.

Алексей Орлов в детском доме в Малом Истоке. Екатеринбург
Тематика коллекции — «Город-река». С середины 2021-го Орлов продвигает идею создания единой набережной Исети
Фото:

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С конца мая представители свердловского истеблишмента — министры и депутаты — появляются на публике в мерче администрации Екатеринбурга. Выяснилось, что темно-синие кофты им раздает мэр Алексей Орлов. Лимитированную коллекцию — примерно 100 худи — подготовили еще в конце прошлого года. И поначалу Орлов, предпочитающий более строгий стиль, отнесся к идее скептически. «А теперь ходит в толстовках на всех мероприятиях. И всем дарит, кто к нему приходит. В том числе губернатору [Евгению Куйвашеву] вручил», — поделились с URA.RU в администрации. Предполагается, что в ближайшее время мэрия презентует новую линию. Она будет посвящена 300-летию города, которое будет отмечаться в августе 2023-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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