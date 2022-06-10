В День России курганцы смогут поучаствовать в рукопашных боях, услышать казачьи песни и посетить Кубок России по автокроссингу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День России, 12 июня, курганцам предлагают поучаствовать в рукопашных боях, а также посетить фестиваль «Русское поле» и Кубок России по автокроссингу. Редакция URA.RU составила рекомендации, куда стоит сходить курганцам в праздничный день.

«Фестиваль славянской и казачьей культур „Русское поле“ торжественно откроется в 12:00 на Троицкой площади в Кургане. В 12:30 гостей праздника ждет выступление фольклорного ансамбля „Цветень“», — говорится в афише регионального управления культуры.

Для любителей спорта на Троицкой площади в 14:00 пройдет турнир по рукопашному бою «Стенка на стенку». А в парке «Молодежный» с 11:00 начнут регистрировать участников на армрестлинг и народную тягу, сами соревнования начнутся в 12:00, сообщает региональное управление по физической культуре и спорту в соцсетях.

Вечером с 18:00 до 19:00 на фестивале выступит ансамбль из Челябинска «Митрофановна», а следом за ними до 20:00 пройдет концерт ансамбля «Цветень». В перерыве между выступления гостям праздника покажут фильмы о мастерах-ремесленниках Курганской области.

С 20:30 до 22:30 на сцене Троицкой площади выступит знаменитый Кубанский казачий хор, который считается старейшим национальным коллективом в стране. Помимо исторических песен зрители увидят казачьи пляски и выступления с шашками, пиками и кинжалами. В 22:30 фестиваль закроется праздничным салютом и световым шоу.

Также в воскресенье пройдут этапы чемпионата и Кубка России по автокроссу на грузовых и легковых автомобилях в классах «УАЗ», объединенном «Т-4-3» и «Д-2 классика». Место проведения — автодром деревни Заборская, Притобольный район. Начало в 11:00. Вход — 150 рублей, передает автомобильная федерация «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

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Афиша фестиваля «Русское поле», который пройдет 12 июня на Троицкой площади Фото: Управление культуры Курганской области, соцсеть «ВКонтакте»