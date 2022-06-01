В Курган приедет хор, выступавший на свадьбе главы МИД Австрии

В Кургане на Дне России выступит один из старейших казачьих хоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках фестиваля «Русское поле» в Кургане выступит Кубанский казачий хор, который ранее дал концерт на свадьбе главы МИД Австралии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. Мероприятие пройдет в День России 12 июня на Троицкой площади. Об этом говорится на сайте правительства Курганской области.

«В День России, 12 июня, в Кургане, на Троицкой площади выступит знаменитый Кубанский казачий хор. Начало концерта в 20:00. Перед гостями и жителями города выступят 60 солистов старейшего национального коллектива», — передает пресс-служба правительства.

В 2018 году казачий хор выступал на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. Коллектив исполнил песни «Многая и благая лета!» и «Любо, братцы, любо!». На торжестве присутствовал президент России Владимир Путин, который также станцевал с главой МИД Австрии Кнайсль и вместе с остальными гостями послушал песни казачьего хора.

До этого URA.RU писало, что в Кургане на празднование Дня Победы выступала красноярская группа «Яхонт». Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл ее один из любимых коллективов.