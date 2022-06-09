Спикер заксобрания ЯНАО упал в медиарейтинге

О спикере заксобрания ЯНАО Сергее Ямкине стали реже писать в СМИ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель регпарламента ЯНАО Сергей Ямкин в мае стал реже упоминаться в СМИ. Он упал с 22 на 36 место в медирейтинге компании «Медиалогия». Сообщение об этом размещено на сайте организации.

«Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ: Ямкин Сергей Миронович ЯНАО. Место в рейтинге — 36, перемещение за месяц — минус 14», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг выстраивался на основе более 77 тысяч СМИ, которые занесены в базу «Медиалогии». В пресс-службе регпарламента ЯНАО оперативно дать комментарий не смогли. Там пообещали разобраться в ситуации позднее.

Еще в марте спикер ямальского заксобрания находился в топе 20 руководителей регпарламентов. Он занимал 16 строчку, поднявшись с 18 места. Однако ранее, осенью 2021 года, Ямкин занимал только 43 место.