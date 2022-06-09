Пермский завод-банкрот продает запчасти к системам залпового огня

В пермском крае завод-банкрот распродает запчасти к боевым машинам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» выставило на акационные торги более двух тысяч наименований запчастей и оборудования к РСЗО. Об этом сообщает пресс-центр компании «РТ-Капитал». Материальные ценности выставлены на торгах на едином федеральном реестре сведений о банкротстве РФ.

«Заготовки, запасные части, инструменты и принадлежности к боевым машинам РСЗО и оборудование для технического обслуживания, транспортно-заряжающие, транспортные машины реактивных систем залпового огня, ограниченные в обороте, 2035 шт.», — содержит сведения название лота на федеральном ресурсе. Должником обозначен ПАО спецмашиностроения металлургии «Мотовилихинские заводы». Торги состоятся 19 июля.

Начальная стоимость лота составляет 385 млн 015 тысяч 839 рублей и 10 копеек. «К участию допускаются только компании, имеющие выданные уполномоченным органом действующие лицензии на разработку, ремонт и реализацию вооружения и военной техники», — предупреждает пресс-служба компании. Также принять участие могут компании, которые проводят работы, связанные с государственной тайной, помеченной степенью секретности особой важности.

Ранее URA.RU сообщало, что на торги повторно выставлен военный музей завода. Приобрести здание музея предлагается за 107,5 млн рублей.