09 июня 2022

Пермский завод-банкрот продает запчасти к системам залпового огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, музей артиллерии, рсзо ураган
В пермском крае завод-банкрот распродает запчасти к боевым машинам Фото:

Пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» выставило на акационные торги более двух тысяч наименований запчастей и оборудования к РСЗО. Об этом сообщает пресс-центр компании «РТ-Капитал». Материальные ценности выставлены на торгах на едином федеральном реестре сведений о банкротстве РФ.

«Заготовки, запасные части, инструменты и принадлежности к боевым машинам РСЗО и оборудование для технического обслуживания, транспортно-заряжающие, транспортные машины реактивных систем залпового огня, ограниченные в обороте, 2035 шт.», — содержит сведения название лота на федеральном ресурсе. Должником обозначен ПАО спецмашиностроения металлургии «Мотовилихинские заводы». Торги состоятся 19 июля.

Начальная стоимость лота составляет 385 млн 015 тысяч 839 рублей и 10 копеек. «К участию допускаются только компании, имеющие выданные уполномоченным органом действующие лицензии на разработку, ремонт и реализацию вооружения и военной техники», — предупреждает пресс-служба компании. Также принять участие могут компании, которые проводят работы, связанные с государственной тайной, помеченной степенью секретности особой важности.

Ранее URA.RU сообщало, что на торги повторно выставлен военный музей завода. Приобрести здание музея предлагается за 107,5 млн рублей.

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Пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» выставило на акационные торги более двух тысяч наименований запчастей и оборудования к РСЗО. Об этом сообщает пресс-центр компании «РТ-Капитал». Материальные ценности выставлены на торгах на едином федеральном реестре сведений о банкротстве РФ. «Заготовки, запасные части, инструменты и принадлежности к боевым машинам РСЗО и оборудование для технического обслуживания, транспортно-заряжающие, транспортные машины реактивных систем залпового огня, ограниченные в обороте, 2035 шт.», — содержит сведения название лота на федеральном ресурсе. Должником обозначен ПАО спецмашиностроения металлургии «Мотовилихинские заводы». Торги состоятся 19 июля. Начальная стоимость лота составляет 385 млн 015 тысяч 839 рублей и 10 копеек. «К участию допускаются только компании, имеющие выданные уполномоченным органом действующие лицензии на разработку, ремонт и реализацию вооружения и военной техники», — предупреждает пресс-служба компании. Также принять участие могут компании, которые проводят работы, связанные с государственной тайной, помеченной степенью секретности особой важности. Ранее URA.RU сообщало, что на торги повторно выставлен военный музей завода. Приобрести здание музея предлагается за 107,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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