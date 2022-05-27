27 мая 2022

Музей пермского завода-банкрота вновь выставили на торги

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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, музей артиллерии, рсзо смерч
Изначально музей артиллерии «Мотовилихинских заводов» оценили в 120 млн рублей Фото:

Музей артиллерии, принадлежащий «Мотовилихинским заводам», повторно выставлен для торгов. При этом стоимость лота снижена на 2 миллиона рублей.

«Имущественный комплекс музея ПАО „Мотовилихинские заводы“ вновь выставили на торги. При этом стоимость лота упала с 119,46 млн рублей до 107,5 млн рублей», — написано на сайте Properm.

Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 30 мая. Повторные торги должны пройти 5 июля. Предыдущий аукцион, прошедший 20 мая, признан несостоявшимся, так как никто не подал заявку на участие.

О намерении правительство Пермского края выкупить музей артиллерии, который находится в собственности «Мотовилихинских заводов» URA.RU сообщало ранее. В рамках процедуры банкротства предприятия музей был выставлен на торги конкурсным управляющим. Обязательное условие для покупателя — использование комплекса по целевому назначению, то есть как музей.

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Музей артиллерии, принадлежащий «Мотовилихинским заводам», повторно выставлен для торгов. При этом стоимость лота снижена на 2 миллиона рублей. «Имущественный комплекс музея ПАО „Мотовилихинские заводы“ вновь выставили на торги. При этом стоимость лота упала с 119,46 млн рублей до 107,5 млн рублей», — написано на сайте Properm. Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 30 мая. Повторные торги должны пройти 5 июля. Предыдущий аукцион, прошедший 20 мая, признан несостоявшимся, так как никто не подал заявку на участие. О намерении правительство Пермского края выкупить музей артиллерии, который находится в собственности «Мотовилихинских заводов» URA.RU сообщало ранее. В рамках процедуры банкротства предприятия музей был выставлен на торги конкурсным управляющим. Обязательное условие для покупателя — использование комплекса по целевому назначению, то есть как музей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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