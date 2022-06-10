10 июня 2022

Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Мишустин подписал распоряжение о выходи РФ из UNWTO Фото:

Россия объявила о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О решении Москвы выйти из Всемирной туристской организации стало известно 27 апреля. В Кремле заверяли, что не исключение из UNWTO не повлияет на туристическую отрасль России. Внутренний туризм продолжит свое развитие, внешнее направление также открыто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы.

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Россия объявила о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. О решении Москвы выйти из Всемирной туристской организации стало известно 27 апреля. В Кремле заверяли, что не исключение из UNWTO не повлияет на туристическую отрасль России. Внутренний туризм продолжит свое развитие, внешнее направление также открыто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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