Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

Мишустин подписал распоряжение о выходи РФ из UNWTO Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия объявила о выходе из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в документе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

О решении Москвы выйти из Всемирной туристской организации стало известно 27 апреля. В Кремле заверяли, что не исключение из UNWTO не повлияет на туристическую отрасль России. Внутренний туризм продолжит свое развитие, внешнее направление также открыто, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы.