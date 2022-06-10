Власти Запорожья уличили Америку в «хитрых схемах» закупки зерна

11 июня 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Власти Запорожья рассказали о покупке зерна странами Америки в обход санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на санкции, зерно из освобожденных районов Запорожской области через третьи страны поступает в Северную Америку. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «[В Запорожье] загружены все зернохранилища, а сельхозпроизводителям надо продать зерно, чтобы свежее зерно заложить на хранение. Поэтому начали искать рынки сбыта, и достаточно быстро помимо российского рынка сбыта договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и хитрые схемы», — сказал рогов в эфире телеканала «Россия-24». Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины, сообщает RT. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Несмотря на санкции, зерно из освобожденных районов Запорожской области через третьи страны поступает в Северную Америку. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «[В Запорожье] загружены все зернохранилища, а сельхозпроизводителям надо продать зерно, чтобы свежее зерно заложить на хранение. Поэтому начали искать рынки сбыта, и достаточно быстро помимо российского рынка сбыта договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью — понятно, через посредников и хитрые схемы», — сказал рогов в эфире телеканала «Россия-24». Украинское зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что Киев заминировал их. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины, сообщает RT. В Кремле заявляли, что Киев преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Москву в мировом продовольственном кризисе.