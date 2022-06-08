В Кремле раскрыли новый обман Украины

08 июня 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Украина преувеличивает значимость зерна в черноморских портах на фоне мирового кризиса, заявил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Этого зерна гораздо меньше, чем заявляют украинцы. Не нужно преувеличивать влияние запасов зерна на международные рынки: его слишком мало, чтобы оказывать реальное влияние на развитие продовольственного кризиса», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также напомнил о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В нем говорилось, что катализатором продовольственного кризиса в мире стал не украинский кризис, а ошибочные действия руководства разных стран мира. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет пользоваться ситуацией для продолжения спецоперации, если Украина разминирует порты в Черном море. Кроме того, президент РФ Владимир Путин также обещал, что российская армия не будет атаковать украинских военных при разминировании портов. До этого в МИД Украины заявляли о готовности разминировать территориальные воды в случае, если РФ отведет оттуда силы и даст гарантии безопасности для коммерческих конвоев, которые вывозят зерно. По информации Следственного комитета РФ, зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что их заминировала Украина. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах, чтобы обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Этого зерна гораздо меньше, чем заявляют украинцы. Не нужно преувеличивать влияние запасов зерна на международные рынки: его слишком мало, чтобы оказывать реальное влияние на развитие продовольственного кризиса», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также напомнил о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В нем говорилось, что катализатором продовольственного кризиса в мире стал не украинский кризис, а ошибочные действия руководства разных стран мира. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет пользоваться ситуацией для продолжения спецоперации, если Украина разминирует порты в Черном море. Кроме того, президент РФ Владимир Путин также обещал, что российская армия не будет атаковать украинских военных при разминировании портов. До этого в МИД Украины заявляли о готовности разминировать территориальные воды в случае, если РФ отведет оттуда силы и даст гарантии безопасности для коммерческих конвоев, которые вывозят зерно. По информации Следственного комитета РФ, зерно невозможно вывезти из портов в Черном море из-за того, что их заминировала Украина. Это произошло в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины.