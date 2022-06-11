Росавиация запретила летать на юг России до 18 июня

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, руслайн, взлет самолета, rusline, самолет в воздухе
Запрет на полеты в южные аэропорты РФ продлили восемнадцатый раз подряд Фото:

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских городов до 18 июня 2022 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщается на сайте ведомства. Временные ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, уточнили в пресс-службе. Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.

Ранее Росавиация продляла режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня 2022 года. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине в связи с близким расположением аэропортов к границе.

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских городов до 18 июня 2022 года. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщается на сайте ведомства. Временные ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, уточнили в пресс-службе. Российским авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Ранее Росавиация продляла режим ограничения полетов в одиннадцать российских городов до 6 июня 2022 года. Южное направление было закрыто для полетов после начала спецоперации РФ на Украине в связи с близким расположением аэропортов к границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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