Бассейн на крыше «Высоцкого» обошелся в 100 миллионов. Его владелец еще не купался

11 июня 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

На крыше небоскреба «Высоцкий» 11 июня открыли бассейн под открытым небом Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в БЦ «Высоцкий» состоялось открытие бассейна под открытым небом. На его строительство потратили 100 млн рублей, хотя изначально закладывали сумму в пять раз меньше. Об этом URA.RU сообщил владелец небоскреба Андрей Гавриловский. «Четыре года назад думали, что будет стоить 20 миллионов, но обошлось в 100 млн. Я еще не пробовал [купаться], но многие, кто попробовал — всем нравится. Сегодня мы подняли температуру воды до 34 градусов, так как много детей. Но вообще детский день у нас будет по воскресеньям. Будем поднимать температуру до 34 градусов, чтобы было комфортно», — сообщил Гавриловский. По его словам, на открытии бассейна «уже очень много народу» — 70 человек. Именно такое количество оптимально для пространства. Кроме посетителей на месте присутствует пресса. Общение с журналистами запланировано после 15:00. Бассейн на крыше «Высоцкого» будет работать круглый год. Для этого зимой вода в нем будет нагреваться до 44 градусов. На крыше также откроют мини-бар, вокруг бассейна поставят лежаки. Этот проект анонсировали еще в начале 2018 году. В том же году началось строительство. Для посетителей площадка будет открыта с 12:00 до 02:00. В будни билет на два часа будет стоить 1800 рублей, в выходные — 2500 рублей. Среда — женский день, а воскресенье — для родителей с детьми. Стоимость детских билетов (от 5 до 16 лет) — 1000 рублей за два часа. Как выглядит бассейн с высоты птичьего полета, URA.RU показывало здесь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в БЦ «Высоцкий» состоялось открытие бассейна под открытым небом. На его строительство потратили 100 млн рублей, хотя изначально закладывали сумму в пять раз меньше. Об этом URA.RU сообщил владелец небоскреба Андрей Гавриловский. «Четыре года назад думали, что будет стоить 20 миллионов, но обошлось в 100 млн. Я еще не пробовал [купаться], но многие, кто попробовал — всем нравится. Сегодня мы подняли температуру воды до 34 градусов, так как много детей. Но вообще детский день у нас будет по воскресеньям. Будем поднимать температуру до 34 градусов, чтобы было комфортно», — сообщил Гавриловский. По его словам, на открытии бассейна «уже очень много народу» — 70 человек. Именно такое количество оптимально для пространства. Кроме посетителей на месте присутствует пресса. Общение с журналистами запланировано после 15:00. Бассейн на крыше «Высоцкого» будет работать круглый год. Для этого зимой вода в нем будет нагреваться до 44 градусов. На крыше также откроют мини-бар, вокруг бассейна поставят лежаки. Этот проект анонсировали еще в начале 2018 году. В том же году началось строительство. Для посетителей площадка будет открыта с 12:00 до 02:00. В будни билет на два часа будет стоить 1800 рублей, в выходные — 2500 рублей. Среда — женский день, а воскресенье — для родителей с детьми. Стоимость детских билетов (от 5 до 16 лет) — 1000 рублей за два часа. Как выглядит бассейн с высоты птичьего полета, URA.RU показывало здесь.