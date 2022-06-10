Собака помогла задержать курганца, подозреваемого в краже

В Далматово (Курганская область) служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого в краже. Ранее 72-летний пенсионер обнаружил, что стекло в его доме разбито, из холодильника исчезли продукты, а из надворных построек — электроинструменты, об этом рассказали в УМВД России по Курганской области.
«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился инспектор — кинолог со служебным псом по кличке „Морф“. Пес сразу взял след и привел полицейских к дому предполагаемого преступника», — написано на сайте ведомства.
Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1977 года рождения. Похищенные вещи были изъяты. По статье ему грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
В Далматово (Курганская область) служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого в краже. Ранее 72-летний пенсионер обнаружил, что стекло в его доме разбито, из холодильника исчезли продукты, а из надворных построек — электроинструменты, об этом рассказали в УМВД России по Курганской области. «На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился инспектор — кинолог со служебным псом по кличке „Морф“. Пес сразу взял след и привел полицейских к дому предполагаемого преступника», — написано на сайте ведомства. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1977 года рождения. Похищенные вещи были изъяты. По статье ему грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.