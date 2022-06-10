Собака помогла задержать курганца, подозреваемого в краже

Благодаря служебной собаке подозреваемый в краже был задержан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Далматово (Курганская область) служебный пес привел полицейских к дому подозреваемого в краже. Ранее 72-летний пенсионер обнаружил, что стекло в его доме разбито, из холодильника исчезли продукты, а из надворных построек — электроинструменты, об этом рассказали в УМВД России по Курганской области.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой находился инспектор — кинолог со служебным псом по кличке „Морф“. Пес сразу взял след и привел полицейских к дому предполагаемого преступника», — написано на сайте ведомства.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1977 года рождения. Похищенные вещи были изъяты. По статье ему грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.