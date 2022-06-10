Возле дома на Рощинской, 74 начались строительные работы Фото: читатель URA.RU

В микрорайоне Уктус началась подготовка к строительству дороги по улице Рощинская до Химмаша. Местные жители недовольны появлением строительной техники, так как считают, что планируется вырубка деревьев в местном парке. Об этом URA.RU сообщили представители инициативной группы.

«Техника появилась возле дома на Рощинской, 74. Экскаватор срубает молодняк, расчищает площадку, КАМаз отвозит грунт в лес. Щита с информацией о сроках строительных работ, о подрядчике — нет. Говорят, что установят потом. Мы переживаем, что будут вырубать деревья в Парке лесоводов. Уже написали обращение в электронную приемную администрации Екатеринбурга и в прокуратуру. Ждем ответ», — рассказывают местные жители.

По данным с сайта госзакупок, конкурс на строительство улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской выиграла компания «Промстройдекор». Цена контракта — 782,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчику предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Закончить строительство подрядчик должен до 1 сентября 2024 года.

«Мы не против дороги по Рощинской, но хочется, чтобы все делалось законно и по согласованию с местными жителями и другими инстанциями. Мы выяснили, что в ближайшие дни строители хотят вырубать лес и с левой, и с правой стороны от дома по Рощинской, 74. Наш лес относится к Парку лесоводов России, он является объектом федеральной собственности. Это лес нашего детства! Сейчас в нем гуляют по дорожкам мамы с детьми, бабушки. И вообще всем там хорошо», — сообщил собеседник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Там посоветовали обратиться в рабочее время. Также агентство направило запрос в компанию «Промстройдекор».

Экскаватор выравнивает площадку Фото: читатель URA.RU

Местные жители предполагают, что строители специально начали работы в выходные, когда большинство за городом Фото: читатель URA.RU

Жители Уктуса боятся, что строители вырубят много деревьев в парке Фото: читатель URA.RU

Один из жителей обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки леса Фото: читатель URA.RU

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