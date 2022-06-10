10 июня 2022

В Росавиации сообщили о продлении запретов на перелеты из Перми

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Аэропорты ряда городов юга и центральной части России не работают с 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О продлении режима ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России сообщила пресс-служба Росавиации. В связи с этим пермяки по-прежнему не могут улететь в Ростов-на-Дону и Краснодар.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — написано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиакомпаниям рекомендована организация перевозок пассажиров альтернативными маршрутами. Аэропорт Перми при этом продолжает работу в штатном режиме.

Запрет на перелеты в ряд регионов страны был введен в конце февраля из-за спецоперации на Украине. Она была вынужденно объявлена президентом РФ Владимиром Путиным и продолжается уже четвертый месяц. Действия российской армии носят освободительный характер. Операция призвана закончить восьмилетние истребление населения в Донбассе.

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О продлении режима ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России сообщила пресс-служба Росавиации. В связи с этим пермяки по-прежнему не могут улететь в Ростов-на-Дону и Краснодар. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — написано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Авиакомпаниям рекомендована организация перевозок пассажиров альтернативными маршрутами. Аэропорт Перми при этом продолжает работу в штатном режиме. Запрет на перелеты в ряд регионов страны был введен в конце февраля из-за спецоперации на Украине. Она была вынужденно объявлена президентом РФ Владимиром Путиным и продолжается уже четвертый месяц. Действия российской армии носят освободительный характер. Операция призвана закончить восьмилетние истребление населения в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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