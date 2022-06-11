В Польше признали поспешность антироссийских санкций

Польша отказалась от российского угля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ведение запрета на импорт угля из России было принято поспешно. Об этом заявил депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш.

«Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет увеличивался импорт угля из России, в том числе крупными энергетическими компаниями Польши», — заявил Понцилюш в интервью «Польскому радио 24».

По его словам, в последние годы импорт угля из России был превышен на 10 млн тонн, а сейчас идет резкое сокращение. Депутат признался, что такие меры вредят России, но в большей степени наносят ущерб простым полякам, у которых есть угольные печи. Наращивание собственной добычи угля в Польше займет не менее полутора лет, считает Понцилюш.

Польша отказалась от российского угля в апреле, ограничения затронули не только государственные, но и частные компании. Страна пошла на такие меры вопреки правилам Евросоюза, сообщает «Царьград». Жителям Польши разрешили собирать хворост в лесу в больших объемах из-за роста стоимости электроэнергии, передает деловое издание «Взгляд». Страны Запада вводят ограничения против РФ в связи со спецоперацией на Украине.