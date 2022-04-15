Польша ввела эмбарго на российский уголь

15 апреля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на российский уголь. Об этом сообщается на официальном сайте польского лидера. Принятый ранее парламентом закон также вводит возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ. Глава МВД Польши сможет создавать определенные списки, куда будет включать лиц, которые прямо или косвенно поддерживают спецоперацию на Украине. Законом также предусмотрены вторичные санкции. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа. Первоначально к введению жестких санкций в энергетическом секторе призывали только Польша и страны Балтии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на российский уголь. Об этом сообщается на официальном сайте польского лидера. Принятый ранее парламентом закон также вводит возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ. Глава МВД Польши сможет создавать определенные списки, куда будет включать лиц, которые прямо или косвенно поддерживают спецоперацию на Украине. Законом также предусмотрены вторичные санкции. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Ранее Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В частности, в Европарламенте потребовали полностью запретить экспорт нефти и газа из России. Однако часть стран Евросоюза не захотела отказываться от российского газа. Первоначально к введению жестких санкций в энергетическом секторе призывали только Польша и страны Балтии.