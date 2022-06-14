14 июня 2022
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12 июня 2022

Житель ЯНАО отправился в колонию за вождение в нетрезвом виде

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, суд ленинского района
Решение о лишении свободы уже вынесли в суде Фото:

Жителя ЯНАО отправили в колонию общего режима за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже совершал подобное правонарушение, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно, вновь находясь в состоянии опьянения [мужчина] стал управлять автомобилем „ВАЗ -21124“, передвигаясь по улицам г. Салехарда», — сообщили в telegram-канале представители ведомства.

Ранее этот человек уже управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, в тот раз правоохранительные органы ограничились административным наказанием. Суд учел факт того, что ямалец совершил преступление в период условного осуждения. Исходя из этого мерой наказания избрали лишение свободы на один год и шесть месяцев. Также мужчина не сможет управлять транспортными средствами два с половиной года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что два жителя ЯНАО напали на сотрудника полиции. Их приговорили к одному году и одному месяцу условно.

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Жителя ЯНАО отправили в колонию общего режима за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже совершал подобное правонарушение, сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно, вновь находясь в состоянии опьянения [мужчина] стал управлять автомобилем „ВАЗ -21124“, передвигаясь по улицам г. Салехарда», — сообщили в telegram-канале представители ведомства. Ранее этот человек уже управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, в тот раз правоохранительные органы ограничились административным наказанием. Суд учел факт того, что ямалец совершил преступление в период условного осуждения. Исходя из этого мерой наказания избрали лишение свободы на один год и шесть месяцев. Также мужчина не сможет управлять транспортными средствами два с половиной года. Ранее URA.RU сообщало о том, что два жителя ЯНАО напали на сотрудника полиции. Их приговорили к одному году и одному месяцу условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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