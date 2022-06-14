Житель ЯНАО отправился в колонию за вождение в нетрезвом виде

Решение о лишении свободы уже вынесли в суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя ЯНАО отправили в колонию общего режима за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже совершал подобное правонарушение, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно, вновь находясь в состоянии опьянения [мужчина] стал управлять автомобилем „ВАЗ -21124“, передвигаясь по улицам г. Салехарда», — сообщили в telegram-канале представители ведомства.

Ранее этот человек уже управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, в тот раз правоохранительные органы ограничились административным наказанием. Суд учел факт того, что ямалец совершил преступление в период условного осуждения. Исходя из этого мерой наказания избрали лишение свободы на один год и шесть месяцев. Также мужчина не сможет управлять транспортными средствами два с половиной года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что два жителя ЯНАО напали на сотрудника полиции. Их приговорили к одному году и одному месяцу условно.