10 июня 2022

В Екатеринбурге выпал снег и град. Видео

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Непогода. Тюмень, снег, снег на машине
Снежные осадки наблюдали жители Елизавета и Пионерского района Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге прошли сильные осадки. В некоторых районах выпал снег и град, об этом рассказывают пользователи соцсетей.

О снежных осадках сообщают жители Елизавета и Пионерского микрорайона Екатеринбурга. В центре города прошел дождь. Ранее синоптики сообщали, что в уральской столице ожидаются сильные дожди и прохладная погода. Несколько дней назад из-за обильных осадков в городе Полевской затопило улицу.

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В Екатеринбурге прошли сильные осадки. В некоторых районах выпал снег и град, об этом рассказывают пользователи соцсетей. О снежных осадках сообщают жители Елизавета и Пионерского микрорайона Екатеринбурга. В центре города прошел дождь. Ранее синоптики сообщали, что в уральской столице ожидаются сильные дожди и прохладная погода. Несколько дней назад из-за обильных осадков в городе Полевской затопило улицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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