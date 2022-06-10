Снежные осадки наблюдали жители Елизавета и Пионерского района Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошли сильные осадки. В некоторых районах выпал снег и град, об этом рассказывают пользователи соцсетей.
О снежных осадках сообщают жители Елизавета и Пионерского микрорайона Екатеринбурга. В центре города прошел дождь. Ранее синоптики сообщали, что в уральской столице ожидаются сильные дожди и прохладная погода. Несколько дней назад из-за обильных осадков в городе Полевской затопило улицу.
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