07 июня 2022

В свердловском городе затопило улицу после шторма. «Где мое каноэ?» Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ливня г. Екатеринбург, потоп, ливень, дождь
В городе Полевской на одной из улиц образовались сильные потоки воды и глубокие лужи (фото из архива) Фото:

В городе Полевской (Свердловская область) после ливня на одной из улиц образовались глубокие лужи и сильные потоки воды, из-за которых местные жители не могут перейти дорогу. Видео с последствиями обильных осадков появилось в группе «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте».

«Настоящий водопад, это же офигеть! Все затоплено. И такой прогноз погоды на всю неделю. Не знаю, где обойти [дорогу]. За неделю-то смоет нашу деревню полностью», — комментирует последствия стихии одна из местных жительниц, автор видео. В комментариях к ролику пользователи советуют обувать резиновые сапоги, один из участников группы пишет: «Где мое каноэ?»

Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. В Ревде порывами ветра снесло крышу одного из колледжей.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В городе Полевской (Свердловская область) после ливня на одной из улиц образовались глубокие лужи и сильные потоки воды, из-за которых местные жители не могут перейти дорогу. Видео с последствиями обильных осадков появилось в группе «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте». «Настоящий водопад, это же офигеть! Все затоплено. И такой прогноз погоды на всю неделю. Не знаю, где обойти [дорогу]. За неделю-то смоет нашу деревню полностью», — комментирует последствия стихии одна из местных жительниц, автор видео. В комментариях к ролику пользователи советуют обувать резиновые сапоги, один из участников группы пишет: «Где мое каноэ?» Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. В Ревде порывами ветра снесло крышу одного из колледжей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...