В городе Полевской (Свердловская область) после ливня на одной из улиц образовались глубокие лужи и сильные потоки воды, из-за которых местные жители не могут перейти дорогу. Видео с последствиями обильных осадков появилось в группе «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте».
«Настоящий водопад, это же офигеть! Все затоплено. И такой прогноз погоды на всю неделю. Не знаю, где обойти [дорогу]. За неделю-то смоет нашу деревню полностью», — комментирует последствия стихии одна из местных жительниц, автор видео. В комментариях к ролику пользователи советуют обувать резиновые сапоги, один из участников группы пишет: «Где мое каноэ?»
Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. В Ревде порывами ветра снесло крышу одного из колледжей.
В городе Полевской (Свердловская область) после ливня на одной из улиц образовались глубокие лужи и сильные потоки воды, из-за которых местные жители не могут перейти дорогу. Видео с последствиями обильных осадков появилось в группе «ПроПолевской» в соцсети «ВКонтакте». «Настоящий водопад, это же офигеть! Все затоплено. И такой прогноз погоды на всю неделю. Не знаю, где обойти [дорогу]. За неделю-то смоет нашу деревню полностью», — комментирует последствия стихии одна из местных жительниц, автор видео. В комментариях к ролику пользователи советуют обувать резиновые сапоги, один из участников группы пишет: «Где мое каноэ?» Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. В Ревде порывами ветра снесло крышу одного из колледжей.