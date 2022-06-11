Бывший депутат Госдумы от ЛДПР найден мертвым в Москве

11 июня 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Причиной смерти предпринимателя и экс-депутата могли стать проблемы с сердцем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве найден мертвым предприниматель и бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов. Его тело обнаружили в квартире дома на Садово-Кудринской улице. «Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник. Мамонову было 64 года. Мамонов с 2000 по 2003 год был депутатом Госдумы от ЛДПР. Входил в комитет по энергетике, транспорту и связи, был членом комиссии ГД по защите прав инвесторов. Бизнесом занимался с 1994 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Москве найден мертвым предприниматель и бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов. Его тело обнаружили в квартире дома на Садово-Кудринской улице. «Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник. Мамонову было 64 года. Мамонов с 2000 по 2003 год был депутатом Госдумы от ЛДПР. Входил в комитет по энергетике, транспорту и связи, был членом комиссии ГД по защите прав инвесторов. Бизнесом занимался с 1994 года.