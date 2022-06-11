Бывший депутат Госдумы от ЛДПР найден мертвым в Москве

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Причиной смерти предпринимателя и экс-депутата могли стать проблемы с сердцем Фото:

В Москве найден мертвым предприниматель и бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов. Его тело обнаружили в квартире дома на Садово-Кудринской улице.

«Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник. Мамонову было 64 года.

Мамонов с 2000 по 2003 год был депутатом Госдумы от ЛДПР. Входил в комитет по энергетике, транспорту и связи, был членом комиссии ГД по защите прав инвесторов. Бизнесом занимался с 1994 года.

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В Москве найден мертвым предприниматель и бывший депутат Госдумы Юрий Мамонов. Его тело обнаружили в квартире дома на Садово-Кудринской улице. «Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник. Мамонову было 64 года. Мамонов с 2000 по 2003 год был депутатом Госдумы от ЛДПР. Входил в комитет по энергетике, транспорту и связи, был членом комиссии ГД по защите прав инвесторов. Бизнесом занимался с 1994 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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