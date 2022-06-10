В Тобольске на ремонт школ и детсадов потратят сотни миллионов

11 июня 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

На ремонт школ и детских садов в Тобольске планируют потратить более 650 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске на косметический ремонт детских садов и школ потратят более 650 млн рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Деньги на эти цели выделят из муниципального и областного бюджетов. «На подготовку школ и детских садов города к новому 2022-2023 учебному году выделено 655 326, 28 тысяч рублей. Из областного бюджета предполагаются средства на замену оконных блоков в школе №12 и замену дверных проемов в гимназии имени Н.Д. Лицмана. На средства из муниципального бюджета планируется комплексный капитальный ремонт школы № 16 им. В.П.Неймышева и капитальный ремонт бассейнов в детских садах №№ 7 и 40, а также в школе № 6», — говорится в сообщении. Также отмечается, что деньги пойдут на усиление антитеррористической и противопожарной защиты. Помимо этого, в некоторых учреждениях решат проблемы с горячим и холодным водоснабжением и благоустроят пришкольную территорию. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тобольске на косметический ремонт детских садов и школ потратят более 650 млн рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Деньги на эти цели выделят из муниципального и областного бюджетов. «На подготовку школ и детских садов города к новому 2022-2023 учебному году выделено 655 326, 28 тысяч рублей. Из областного бюджета предполагаются средства на замену оконных блоков в школе №12 и замену дверных проемов в гимназии имени Н.Д. Лицмана. На средства из муниципального бюджета планируется комплексный капитальный ремонт школы № 16 им. В.П.Неймышева и капитальный ремонт бассейнов в детских садах №№ 7 и 40, а также в школе № 6», — говорится в сообщении. Также отмечается, что деньги пойдут на усиление антитеррористической и противопожарной защиты. Помимо этого, в некоторых учреждениях решат проблемы с горячим и холодным водоснабжением и благоустроят пришкольную территорию.