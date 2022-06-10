10 июня 2022

В Тобольске на ремонт школ и детсадов потратят сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , школьники, ученики, школа
На ремонт школ и детских садов в Тобольске планируют потратить более 650 млн рублей Фото:

В Тобольске на косметический ремонт детских садов и школ потратят более 650 млн рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Деньги на эти цели выделят из муниципального и областного бюджетов.

«На подготовку школ и детских садов города к новому 2022-2023 учебному году выделено 655 326, 28 тысяч рублей. Из областного бюджета предполагаются средства на замену оконных блоков в школе №12 и замену дверных проемов в гимназии имени Н.Д. Лицмана. На средства из муниципального бюджета планируется комплексный капитальный ремонт школы № 16 им. В.П.Неймышева и капитальный ремонт бассейнов в детских садах №№ 7 и 40, а также в школе № 6», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что деньги пойдут на усиление антитеррористической и противопожарной защиты. Помимо этого, в некоторых учреждениях решат проблемы с горячим и холодным водоснабжением и благоустроят пришкольную территорию.

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В Тобольске на косметический ремонт детских садов и школ потратят более 650 млн рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Деньги на эти цели выделят из муниципального и областного бюджетов. «На подготовку школ и детских садов города к новому 2022-2023 учебному году выделено 655 326, 28 тысяч рублей. Из областного бюджета предполагаются средства на замену оконных блоков в школе №12 и замену дверных проемов в гимназии имени Н.Д. Лицмана. На средства из муниципального бюджета планируется комплексный капитальный ремонт школы № 16 им. В.П.Неймышева и капитальный ремонт бассейнов в детских садах №№ 7 и 40, а также в школе № 6», — говорится в сообщении. Также отмечается, что деньги пойдут на усиление антитеррористической и противопожарной защиты. Помимо этого, в некоторых учреждениях решат проблемы с горячим и холодным водоснабжением и благоустроят пришкольную территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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