Гигантские белые грибы найдены в Челябинской области

Белые грибы огромного размера собрали жители Челябинской области в лесах Озерска. Фотографиями грибники поделились в социальных сетях.
«Все в лес! Красавчики пошли! Белые!», — написала жительница Озерска Юлия Янковская в чате «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте».
Она опубликовала несколько фотографий своего «улова», которые восхитили других грибников. На одном из фото жительница Озерска продемонстрировал гигантские белые грибы, которые собрала сегодня с утра. Один из грибников Чебаркуля подтвердил, что в лесах начали появляться белые грибы.
Грибы заметили в лесах Челябинской области в конце мая после обильных дождей. В соцсетях горожане рассказывали о полных ведрах грибов, которые удалось насобирать прямо за забором дачных участков.
Белые грибы обычно появляются не раньше конца июля
Юлия Янковская, чат «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте»
Жителям Озерска повезло на урожай белых грибов
Юлия Янковская, чат «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте»
Белые грибы огромного размера собрали жители Челябинской области в лесах Озерска. Фотографиями грибники поделились в социальных сетях. «Все в лес! Красавчики пошли! Белые!», — написала жительница Озерска Юлия Янковская в чате «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Она опубликовала несколько фотографий своего «улова», которые восхитили других грибников. На одном из фото жительница Озерска продемонстрировал гигантские белые грибы, которые собрала сегодня с утра. Один из грибников Чебаркуля подтвердил, что в лесах начали появляться белые грибы. Грибы заметили в лесах Челябинской области в конце мая после обильных дождей. В соцсетях горожане рассказывали о полных ведрах грибов, которые удалось насобирать прямо за забором дачных участков.