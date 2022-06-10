Гигантские белые грибы найдены в Челябинской области

Огромные грибы обнаружены в лесах Озерска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Белые грибы огромного размера собрали жители Челябинской области в лесах Озерска. Фотографиями грибники поделились в социальных сетях.

«Все в лес! Красавчики пошли! Белые!», — написала жительница Озерска Юлия Янковская в чате «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Она опубликовала несколько фотографий своего «улова», которые восхитили других грибников. На одном из фото жительница Озерска продемонстрировал гигантские белые грибы, которые собрала сегодня с утра. Один из грибников Чебаркуля подтвердил, что в лесах начали появляться белые грибы.

Грибы заметили в лесах Челябинской области в конце мая после обильных дождей. В соцсетях горожане рассказывали о полных ведрах грибов, которые удалось насобирать прямо за забором дачных участков.

Белые грибы обычно появляются не раньше конца июля Юлия Янковская, чат «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте»

Жителям Озерска повезло на урожай белых грибов Юлия Янковская, чат «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте»