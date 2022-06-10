10 июня 2022

Гигантские белые грибы найдены в Челябинской области

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Кухня КМНС. Сургут, грибы, дикоросы, сбор грибов
Огромные грибы обнаружены в лесах Озерска Фото:

Белые грибы огромного размера собрали жители Челябинской области в лесах Озерска. Фотографиями грибники поделились в социальных сетях.

«Все в лес! Красавчики пошли! Белые!», — написала жительница Озерска Юлия Янковская в чате «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Она опубликовала несколько фотографий своего «улова», которые восхитили других грибников. На одном из фото жительница Озерска продемонстрировал гигантские белые грибы, которые собрала сегодня с утра. Один из грибников Чебаркуля подтвердил, что в лесах начали появляться белые грибы.

Грибы заметили в лесах Челябинской области в конце мая после обильных дождей. В соцсетях горожане рассказывали о полных ведрах грибов, которые удалось насобирать прямо за забором дачных участков.

Белые грибы обычно появляются не раньше конца июля
Жителям Озерска повезло на урожай белых грибов

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Белые грибы огромного размера собрали жители Челябинской области в лесах Озерска. Фотографиями грибники поделились в социальных сетях. «Все в лес! Красавчики пошли! Белые!», — написала жительница Озерска Юлия Янковская в чате «Грибы области онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Она опубликовала несколько фотографий своего «улова», которые восхитили других грибников. На одном из фото жительница Озерска продемонстрировал гигантские белые грибы, которые собрала сегодня с утра. Один из грибников Чебаркуля подтвердил, что в лесах начали появляться белые грибы. Грибы заметили в лесах Челябинской области в конце мая после обильных дождей. В соцсетях горожане рассказывали о полных ведрах грибов, которые удалось насобирать прямо за забором дачных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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