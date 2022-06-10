На сцену Наталью Комарову пригласил лидер коллектива Михаил ТурецкийФото: URA.RU
Губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий, передает корреспондент URA.RU.
Коллектив выбрал популярную песню композитора Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть». «А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги», — спела Комарова вместе с «Хором Турецкого».
Видео: URA.RU
Ранее URA.RU рассказывало, что кроме «Хора Турецкого» в Нижневартовске на «Самотлорские ночи» выступит группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун. Концерты коллективов пройдут на закрытии фестиваля 12 июня на набережной Оби. Вход для всех гостей бесплатный.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий, передает корреспондент URA.RU. Коллектив выбрал популярную песню композитора Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть». «А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги», — спела Комарова вместе с «Хором Турецкого». Видео: URA.RU Ранее URA.RU рассказывало, что кроме «Хора Турецкого» в Нижневартовске на «Самотлорские ночи» выступит группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун. Концерты коллективов пройдут на закрытии фестиваля 12 июня на набережной Оби. Вход для всех гостей бесплатный.