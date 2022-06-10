Губернатор Комарова спела с «Хором Турецкого» на концерте в ХМАО. Видео

11 июня 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

На сцену Наталью Комарову пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий Фото: URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий, передает корреспондент URA.RU. Коллектив выбрал популярную песню композитора Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть». «А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги», — спела Комарова вместе с «Хором Турецкого». Видео: URA.RU Ранее URA.RU рассказывало, что кроме «Хора Турецкого» в Нижневартовске на «Самотлорские ночи» выступит группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун. Концерты коллективов пройдут на закрытии фестиваля 12 июня на набережной Оби. Вход для всех гостей бесплатный. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий, передает корреспондент URA.RU. Коллектив выбрал популярную песню композитора Александры Пахмутовой «Главное, ребята, сердцем не стареть». «А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги», — спела Комарова вместе с «Хором Турецкого». Видео: URA.RU Ранее URA.RU рассказывало, что кроме «Хора Турецкого» в Нижневартовске на «Самотлорские ночи» выступит группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун. Концерты коллективов пройдут на закрытии фестиваля 12 июня на набережной Оби. Вход для всех гостей бесплатный.