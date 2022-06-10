10 июня 2022

Медведь вышел к детскому лагерю в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Контактный зоопарк. Челябинск., зоопарк, медведь
Дикое животное помешало автомобилистам вернуться домой Фото:

Медведь вышел на дорогу возле детского оздоровительного лагеря «Волна» в поселке Увильды Челябинской области. Автомобилистам, которые в этот момент проезжали по лесной дороге, пришлось остановиться.

«Едем из „Волны“, стоит медведь посреди дороги. Что делать в таких ситуациях, я не знаю. Ехать тихонько?» — говорит автор видеозаписи с медведем, которая появилась в паблике «В Кыштыме» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видео, очевидцы, встретившие медведя, очень испугались, однако продолжили свой путь. Медведь позже ушел в лес. Местных жителей просят быть осторожными. При встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие, постараться незаметно удалиться.

Жителей поселка Увильды просят быть осторожными

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Медведь вышел на дорогу возле детского оздоровительного лагеря «Волна» в поселке Увильды Челябинской области. Автомобилистам, которые в этот момент проезжали по лесной дороге, пришлось остановиться. «Едем из „Волны“, стоит медведь посреди дороги. Что делать в таких ситуациях, я не знаю. Ехать тихонько?» — говорит автор видеозаписи с медведем, которая появилась в паблике «В Кыштыме» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видео, очевидцы, встретившие медведя, очень испугались, однако продолжили свой путь. Медведь позже ушел в лес. Местных жителей просят быть осторожными. При встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие, постараться незаметно удалиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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