Медведь вышел к детскому лагерю в Челябинской области

11 июня 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Дикое животное помешало автомобилистам вернуться домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медведь вышел на дорогу возле детского оздоровительного лагеря «Волна» в поселке Увильды Челябинской области. Автомобилистам, которые в этот момент проезжали по лесной дороге, пришлось остановиться. «Едем из „Волны“, стоит медведь посреди дороги. Что делать в таких ситуациях, я не знаю. Ехать тихонько?» — говорит автор видеозаписи с медведем, которая появилась в паблике «В Кыштыме» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видео, очевидцы, встретившие медведя, очень испугались, однако продолжили свой путь. Медведь позже ушел в лес. Местных жителей просят быть осторожными. При встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие, постараться незаметно удалиться. Жителей поселка Увильды просят быть осторожными Кадр видеозаписи из паблика «В Кыштыме» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Медведь вышел на дорогу возле детского оздоровительного лагеря «Волна» в поселке Увильды Челябинской области. Автомобилистам, которые в этот момент проезжали по лесной дороге, пришлось остановиться. «Едем из „Волны“, стоит медведь посреди дороги. Что делать в таких ситуациях, я не знаю. Ехать тихонько?» — говорит автор видеозаписи с медведем, которая появилась в паблике «В Кыштыме» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видео, очевидцы, встретившие медведя, очень испугались, однако продолжили свой путь. Медведь позже ушел в лес. Местных жителей просят быть осторожными. При встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие, постараться незаметно удалиться.