11 июня 2022

В России выявили новый вариант «омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
В России обнаружили субвариант омикрон-штамма BA.4 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России впервые выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „Омикрона“ BA.4. Забор биоматериала датирован концом мая», — приводит слова специалиста РИА «Новости». При этом, по информации Роспортбнадзора, в настоящее время в стране преобладает вариант штамма BA.2 и его субварианты. На них приходится до 95 процентов случаев заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации новой коронавирусной инфекции не закончатся на «омикроне», ведь появление новых штаммов — естественный процесс развития любого вируса. Специалисты ведомства отмечали, что подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» является самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В России впервые выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса ВА.4. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „Омикрона“ BA.4. Забор биоматериала датирован концом мая», — приводит слова специалиста РИА «Новости». При этом, по информации Роспортбнадзора, в настоящее время в стране преобладает вариант штамма BA.2 и его субварианты. На них приходится до 95 процентов случаев заболевания. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что мутации новой коронавирусной инфекции не закончатся на «омикроне», ведь появление новых штаммов — естественный процесс развития любого вируса. Специалисты ведомства отмечали, что подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» является самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...