Премьер Шри-Ланки заявил о намерениях покупать нефть у России

Поставщики Ближнего Востока могут вынудить Шри-Ланку закупать нефть у России, заявил премьер страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шри-Ланка может оказаться в ситуации вынужденного импорта российской нефти, если не найдет альтернативных поставщиков топлива. Об этом заявил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе.

«Если мы можем получить [топливо] из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придется вновь обратиться к России», — сказал Викрамасингхе агентству Associated Press.

Кроме того, Викремесингхе указал, что Россия предложила Шри-Ланке помощь в поставке пшеницы. По его словам, острая нехватка продовольствия в стране может продлиться вплоть до 2024 года. В связи с этим, страна готова принять дополнительную финансовую помощь от Китая, несмотря на растущий долг Шри-Ланки.

В данный момент Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости. Власти страны объявили дефолт по внешнему долгу на период ожидания реструктуризации обязательств в соответствии с программой экономической перестройки. Сейчас Шри-Ланка пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке.