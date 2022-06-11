11 июня 2022
10 июня 2022

В Перми из-за праздника продлят работу общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к художественной акции «Памятник Владимира поставленный земляками без согласований в Перми 12 апреля 2018 года». Пермь, остановка, автобус, давка, час пик
В Перми увеличили время работы городского транспорта Фото:

Для жителей и гостей Перми в День города продлят работу городских автобусов и трамваев. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

«12 июня с 22:00, после завершения праздничных мероприятий, будет увеличено количество рейсов на маршрутах, проходящих по улицам Ленина, Петропавловской, Попова», — говорится в сообщении управления. Так, в Дзержинский и Кировский районы Перми будут допоздна ходить автобусы № 6, 15, 20, 60.

В 23 часа увеличится количество автобусов с набережной Камы на маршрутах № 3, 6, 15, 20, 53. До 23:50 продлят работу автобусов № 4, 16, 18, 30, 32, 36, 55, 63, 67, 68 и 77, чтобы развезти по домам пермяков после праздничного салюта. Также до конца всех мероприятий будут работать трамваи № 4, 7, 8, 11 и 12.

Ранее URA.RU сообщало, что городские власти рассказали о запретах на Дне города. В частности, на праздничные площадки не пустят людей на самокатах и велосипедах.

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Для жителей и гостей Перми в День города продлят работу городских автобусов и трамваев. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. «12 июня с 22:00, после завершения праздничных мероприятий, будет увеличено количество рейсов на маршрутах, проходящих по улицам Ленина, Петропавловской, Попова», — говорится в сообщении управления. Так, в Дзержинский и Кировский районы Перми будут допоздна ходить автобусы № 6, 15, 20, 60. В 23 часа увеличится количество автобусов с набережной Камы на маршрутах № 3, 6, 15, 20, 53. До 23:50 продлят работу автобусов № 4, 16, 18, 30, 32, 36, 55, 63, 67, 68 и 77, чтобы развезти по домам пермяков после праздничного салюта. Также до конца всех мероприятий будут работать трамваи № 4, 7, 8, 11 и 12. Ранее URA.RU сообщало, что городские власти рассказали о запретах на Дне города. В частности, на праздничные площадки не пустят людей на самокатах и велосипедах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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