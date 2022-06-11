В Перми из-за праздника продлят работу общественного транспорта

12 июня 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

В Перми увеличили время работы городского транспорта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Для жителей и гостей Перми в День города продлят работу городских автобусов и трамваев. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. «12 июня с 22:00, после завершения праздничных мероприятий, будет увеличено количество рейсов на маршрутах, проходящих по улицам Ленина, Петропавловской, Попова», — говорится в сообщении управления. Так, в Дзержинский и Кировский районы Перми будут допоздна ходить автобусы № 6, 15, 20, 60. В 23 часа увеличится количество автобусов с набережной Камы на маршрутах № 3, 6, 15, 20, 53. До 23:50 продлят работу автобусов № 4, 16, 18, 30, 32, 36, 55, 63, 67, 68 и 77, чтобы развезти по домам пермяков после праздничного салюта. Также до конца всех мероприятий будут работать трамваи № 4, 7, 8, 11 и 12. Ранее URA.RU сообщало, что городские власти рассказали о запретах на Дне города. В частности, на праздничные площадки не пустят людей на самокатах и велосипедах. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Для жителей и гостей Перми в День города продлят работу городских автобусов и трамваев. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. «12 июня с 22:00, после завершения праздничных мероприятий, будет увеличено количество рейсов на маршрутах, проходящих по улицам Ленина, Петропавловской, Попова», — говорится в сообщении управления. Так, в Дзержинский и Кировский районы Перми будут допоздна ходить автобусы № 6, 15, 20, 60. В 23 часа увеличится количество автобусов с набережной Камы на маршрутах № 3, 6, 15, 20, 53. До 23:50 продлят работу автобусов № 4, 16, 18, 30, 32, 36, 55, 63, 67, 68 и 77, чтобы развезти по домам пермяков после праздничного салюта. Также до конца всех мероприятий будут работать трамваи № 4, 7, 8, 11 и 12. Ранее URA.RU сообщало, что городские власти рассказали о запретах на Дне города. В частности, на праздничные площадки не пустят людей на самокатах и велосипедах.