Нутрициолог Русакова объяснила, когда витамины могут навредить

13 июня 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Человеку следует сдать анализ крови перед выбором витаминов для приема Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Витамины могут стать причиной ухудшения здоровья, если человек начнет принимать препараты без консультации с врачом и соблюдения дозировки. Об этом URA.RU рассказала член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Если витамины принимаются не по назначению врача, не соблюдаются дозировки, препараты не сертифицированы и в рационе какие-то витамины избыточно присутствуют, тогда можно навредить своему здоровью. Также если есть аллергические реакции, непереносимость каких-то компонентов. Даже если вы сами подбираете себе витамины, желательно предварительно сдать анализ крови, либо выбирать витамины с учетом пола, возраста, наличия сопутствующих заболеваний», — сказала Дарья Русакова. Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о симптомах, говорящих о дефиците витаминов. Таковыми являются непроходящее чувство усталости, кровоточивость десен, медленно заживающие раны. Профессор Екатерина Кривцова добавила, что симптомом пограничных гиповитаминозов может стать ломкость костей, волос, ногтей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Витамины могут стать причиной ухудшения здоровья, если человек начнет принимать препараты без консультации с врачом и соблюдения дозировки. Об этом URA.RU рассказала член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Если витамины принимаются не по назначению врача, не соблюдаются дозировки, препараты не сертифицированы и в рационе какие-то витамины избыточно присутствуют, тогда можно навредить своему здоровью. Также если есть аллергические реакции, непереносимость каких-то компонентов. Даже если вы сами подбираете себе витамины, желательно предварительно сдать анализ крови, либо выбирать витамины с учетом пола, возраста, наличия сопутствующих заболеваний», — сказала Дарья Русакова. Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала о симптомах, говорящих о дефиците витаминов. Таковыми являются непроходящее чувство усталости, кровоточивость десен, медленно заживающие раны. Профессор Екатерина Кривцова добавила, что симптомом пограничных гиповитаминозов может стать ломкость костей, волос, ногтей.