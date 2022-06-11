Челябинцы стали лучше относиться к туристам

12 июня 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Челябинской области множество возможностей для туризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по сравнению с 2021 годом на 14 процентов выросло количество жителей, радующихся туристам. Об этом сообщили на популярном сайте по поиску работы. «Сторонников расширения турпотока стало больше в Екатеринбурге и Самаре — на 16 процентов, Казани — на 15 процентов, а также в Уфе, Челябинске и Ростове-на-Дону — на 14 процентов», — цитирует РИА «Новости» данные SuperJob. Исследователи опросили девять тысяч жителей городов-миллионников. Больше всего рады туристам в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре — около 60 процентов. А в Краснодаре, к примеру, туристам рады всего 38 процентов опрошенных. Губернатор Челябинской область Алексей Текслер 12 июня назвал туризм топовой темой региона. Об этом он заявил на церемонии открытия полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в Челябинске в эти дни. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске по сравнению с 2021 годом на 14 процентов выросло количество жителей, радующихся туристам. Об этом сообщили на популярном сайте по поиску работы. «Сторонников расширения турпотока стало больше в Екатеринбурге и Самаре — на 16 процентов, Казани — на 15 процентов, а также в Уфе, Челябинске и Ростове-на-Дону — на 14 процентов», — цитирует РИА «Новости» данные SuperJob. Исследователи опросили девять тысяч жителей городов-миллионников. Больше всего рады туристам в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре — около 60 процентов. А в Краснодаре, к примеру, туристам рады всего 38 процентов опрошенных. Губернатор Челябинской область Алексей Текслер 12 июня назвал туризм топовой темой региона. Об этом он заявил на церемонии открытия полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в Челябинске в эти дни.