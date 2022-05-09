Байден подписал закон о поставке вооружений Украине по ленд-лизу

10 мая 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Подписано: закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине от 2022 года», — написала Энджела Перес. Также она опубликовала фотографию, на которой запечатлен Джо Байден, подписывающий этот документ. Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для помощи Украине. Это решение упрощает процесс поставки вооружений для ВСУ. Джо Байден собирался подписать этот документ 9 мая, пишет RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявил, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона о ленд-лизе усложнит процесс переговоров. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.