09 мая 2022

Байден подписал закон о поставке вооружений Украине по ленд-лизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий поставки оружия на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Подписано: закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине от 2022 года», — написала Энджела Перес. Также она опубликовала фотографию, на которой запечатлен Джо Байден, подписывающий этот документ.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для помощи Украине. Это решение упрощает процесс поставки вооружений для ВСУ. Джо Байден собирался подписать этот документ 9 мая, пишет RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявил, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона о ленд-лизе усложнит процесс переговоров. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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Президент США Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Подписано: закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине от 2022 года», — написала Энджела Перес. Также она опубликовала фотографию, на которой запечатлен Джо Байден, подписывающий этот документ. Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для помощи Украине. Это решение упрощает процесс поставки вооружений для ВСУ. Джо Байден собирался подписать этот документ 9 мая, пишет RT. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с URA.RU заявил, что резолюция о ленд-лизе готовилась еще до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона о ленд-лизе усложнит процесс переговоров. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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