Украина получит от Германии ракетное оружие зимой

09 июня 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Обещанное Шольцем ракетное вооружение прибудет в Украину не раньше зимы Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит от Германии обещанное немецким канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы. Об этом сообщает новостной портал Business Insider. «Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) недавно пообещал Украине современное вооружение из Германии и объявил о так называемом обмене кольцами с Грецией. <…> Комплексы ПВО „Iris-T“ будут готовы в ноябре—декабре, а ракетные системы залпового огня „Mars II“ требуют замены программного обеспечения перед отправкой», — пишет портал. ФРГ в конце апреля решила начать поставлять Украине тяжелые вооружения. Германия долгое время придерживалась политики отказа от поставки вооружений Украине, но пересмотрела ее после начала российской операции. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны Украины. 9 июня депутат Государственной думы РФ и соратник чеченского лидера Рамзана Кадырова Адам Делимханов, который принимал активное участие в спецоперации, выразил надежду, что она закончится к концу года. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина получит от Германии обещанное немецким канцлером Олафом Шольцем ракетное оружие не раньше зимы. Об этом сообщает новостной портал Business Insider. «Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) недавно пообещал Украине современное вооружение из Германии и объявил о так называемом обмене кольцами с Грецией. <…> Комплексы ПВО „Iris-T“ будут готовы в ноябре—декабре, а ракетные системы залпового огня „Mars II“ требуют замены программного обеспечения перед отправкой», — пишет портал. ФРГ в конце апреля решила начать поставлять Украине тяжелые вооружения. Германия долгое время придерживалась политики отказа от поставки вооружений Украине, но пересмотрела ее после начала российской операции. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны Украины. 9 июня депутат Государственной думы РФ и соратник чеченского лидера Рамзана Кадырова Адам Делимханов, который принимал активное участие в спецоперации, выразил надежду, что она закончится к концу года.