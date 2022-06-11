В Тюменской области почти в 3 раза сократилось производство яиц

12 июня 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Производство яиц в Тюменской области сократилось в 2,9 раз в первом квартале 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в 2,9 раза сократилось производство куриных яиц в первом квартале 2022 года из-за восстановительных работ на «Птицефабрике Боровской». Об этом рассказали журналистам в информационном центре правительства Тюменской области. «Производство яйца в регионе в первом квартале сократилось из-за того, что на основной площадке — «Птицефабрике «Боровской», в начале года проводились необходимые восстановительные работы без выпуска продукции. Однако в целом производство яиц сельхозпредприятиями Тюменской области в 2021 году превышало в 3,3 раза потребность региона в данной продукции», — рассказали изданию РБК Тюмень в ведомстве. Там отметили, что снижение производительности не влияет на потребности жителей области. «Птицефабрика Боровская» ведет восстановление производства и выпускает продукцию. К концу года планируют произвести 190 миллионов штук яиц. Ранее URA.RU писало, что на крупнейшем птицеводческом хозяйстве Тюменской области — птицефабрике «Боровская» объявлен карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Александр Моор заявил, что выделит 1,092 млрд рублей на восстановление деятельности птицефабрики.

В Тюменской области в 2,9 раза сократилось производство куриных яиц в первом квартале 2022 года из-за восстановительных работ на «Птицефабрике Боровской». Об этом рассказали журналистам в информационном центре правительства Тюменской области. «Производство яйца в регионе в первом квартале сократилось из-за того, что на основной площадке — «Птицефабрике «Боровской», в начале года проводились необходимые восстановительные работы без выпуска продукции. Однако в целом производство яиц сельхозпредприятиями Тюменской области в 2021 году превышало в 3,3 раза потребность региона в данной продукции», — рассказали изданию РБК Тюмень в ведомстве. Там отметили, что снижение производительности не влияет на потребности жителей области. «Птицефабрика Боровская» ведет восстановление производства и выпускает продукцию. К концу года планируют произвести 190 миллионов штук яиц. Ранее URA.RU писало, что на крупнейшем птицеводческом хозяйстве Тюменской области — птицефабрике «Боровская» объявлен карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Александр Моор заявил, что выделит 1,092 млрд рублей на восстановление деятельности птицефабрики.