Моор заявил о выделении млрд рублей для тюменской птицефабрики

26 мая 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Птицефабрика «Боровская» обратилась за деньгами менее, чем два месяца назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Птицефабрика «Боровская» поэтапно получит 1,092 млрд рублей от властей Тюменской области на восстановление своей работы в рамках компенсации за уничтоженное из-за гриппа птиц поголовье куриц. Об этом в рамках доклада в Тюменской областной думе рассказал губернатор региона Александр Моор. «Было принято решение о поэтапном выделении птицефабрике „Боровская“ 1 млрд 92 млн рублей. В том числе — 322 млн в 2022 году. Предприятие уже получило 122 млн», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с докладом о результатах деятельности правительства в 2021 году. Деньги от властей «Боровская» должна будет потратить на восстановление деятельности птицефабрики. В 2021 году ей пришлось уничтожить все поголовье куриц из-за вспышки птичьего гриппа. При этом по состоянию на начало апреля 2022 года птицефабрика не обращалась к властям за возмещением ущерба. Об этом URA.RU ранее рассказали в оперативном штабе области. Таким образом, решение о выделении «Боровской» денег было принято менее, чем за два месяца. Ранее агентство сообщало, что на полигоне, где сжигались зараженные гриппом птицы, по прошествии времени образовалась свалка. На месте уничтожения поголовья нашли различный мусор и остатки хлорной извести.

Птицефабрика «Боровская» поэтапно получит 1,092 млрд рублей от властей Тюменской области на восстановление своей работы в рамках компенсации за уничтоженное из-за гриппа птиц поголовье куриц. Об этом в рамках доклада в Тюменской областной думе рассказал губернатор региона Александр Моор. «Было принято решение о поэтапном выделении птицефабрике „Боровская“ 1 млрд 92 млн рублей. В том числе — 322 млн в 2022 году. Предприятие уже получило 122 млн», — рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с докладом о результатах деятельности правительства в 2021 году. Деньги от властей «Боровская» должна будет потратить на восстановление деятельности птицефабрики. В 2021 году ей пришлось уничтожить все поголовье куриц из-за вспышки птичьего гриппа. При этом по состоянию на начало апреля 2022 года птицефабрика не обращалась к властям за возмещением ущерба. Об этом URA.RU ранее рассказали в оперативном штабе области. Таким образом, решение о выделении «Боровской» денег было принято менее, чем за два месяца. Ранее агентство сообщало, что на полигоне, где сжигались зараженные гриппом птицы, по прошествии времени образовалась свалка. На месте уничтожения поголовья нашли различный мусор и остатки хлорной извести.