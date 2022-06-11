Полицейский из ХМАО не дал утонуть двум детям

12 июня 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Участковый Александр Праведников в свой выходной спас двух братьев из тонущей лодки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. «В свой выходной день полицейский находился в поселке Ульт-Ягун. Дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь. Полицейский на лодке добрался до двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Александр Праведников доставил детей на берег», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отец спасенных написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость. По словам родителя, участковый оказал помощь семье именно в тот момент, когда это было необходимо. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейский из Нижневартовска спас жизнь 21-летней девушке. Старший сержант полиции Вадим Зайнуллин успел вовремя оказать реанимационную помощь до прибытия медиков. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. «В свой выходной день полицейский находился в поселке Ульт-Ягун. Дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь. Полицейский на лодке добрался до двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Александр Праведников доставил детей на берег», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отец спасенных написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость. По словам родителя, участковый оказал помощь семье именно в тот момент, когда это было необходимо. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейский из Нижневартовска спас жизнь 21-летней девушке. Старший сержант полиции Вадим Зайнуллин успел вовремя оказать реанимационную помощь до прибытия медиков.