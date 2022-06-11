11 июня 2022
10 июня 2022

Полицейский из ХМАО не дал утонуть двум детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
Участковый Александр Праведников в свой выходной спас двух братьев из тонущей лодки Фото:

Участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

«В свой выходной день полицейский находился в поселке Ульт-Ягун. Дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь. Полицейский на лодке добрался до двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Александр Праведников доставил детей на берег», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отец спасенных написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость. По словам родителя, участковый оказал помощь семье именно в тот момент, когда это было необходимо.

Ранее URA.RU рассказывало, что полицейский из Нижневартовска спас жизнь 21-летней девушке. Старший сержант полиции Вадим Зайнуллин успел вовремя оказать реанимационную помощь до прибытия медиков.

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Участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. «В свой выходной день полицейский находился в поселке Ульт-Ягун. Дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь. Полицейский на лодке добрался до двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Александр Праведников доставил детей на берег», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отец спасенных написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость. По словам родителя, участковый оказал помощь семье именно в тот момент, когда это было необходимо. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейский из Нижневартовска спас жизнь 21-летней девушке. Старший сержант полиции Вадим Зайнуллин успел вовремя оказать реанимационную помощь до прибытия медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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