Полицейский из ХМАО не дал утонуть двум детям

Участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
«В свой выходной день полицейский находился в поселке Ульт-Ягун. Дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь. Полицейский на лодке добрался до двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Александр Праведников доставил детей на берег», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отец спасенных написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость. По словам родителя, участковый оказал помощь семье именно в тот момент, когда это было необходимо.
Ранее URA.RU рассказывало, что полицейский из Нижневартовска спас жизнь 21-летней девушке. Старший сержант полиции Вадим Зайнуллин успел вовремя оказать реанимационную помощь до прибытия медиков.
Участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. «В свой выходной день полицейский находился в поселке Ульт-Ягун. Дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь. Полицейский на лодке добрался до двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Александр Праведников доставил детей на берег», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отец спасенных написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость. По словам родителя, участковый оказал помощь семье именно в тот момент, когда это было необходимо. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейский из Нижневартовска спас жизнь 21-летней девушке. Старший сержант полиции Вадим Зайнуллин успел вовремя оказать реанимационную помощь до прибытия медиков.