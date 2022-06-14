Депутат Останина предложила уравнять права многодетных семей в РФ

По всей стране следует уравнять права многодетных семей, уверена депутат Нина Останина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России должен появиться единый закон о статусе многодетной семьи, поскольку в регионах действуют разные правила для начисления льгот. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Единообразных мер, кроме материнского капитала, а это мера федеральной поддержки, и других значимых мер у нас не существует. Надо бы создать отдельный федеральный закон, начиная от единообразного понятия „многодетная семья“. Мы ведь единое государство, поэтому не должна судьба многодетной семьи определяться тем, в каком регионе она живет. Например, в Омской области многодетная семья — это когда последнему ребенку исполнилось 18 лет, а в Москве — когда последнему ребенку 16 лет», — сказала Нина Останина.

Как объяснила собеседница агентства, российские матери надеются на меры отлагательного характера. «Например, многодетная мать имеет право на пять лет раньше выйти на пенсию. Второе — если даже многодетная мать не работает, то уход за ребенком должен учитываться в пенсионном стаже многодетной матери. Третье — многодетная семья имеет право не просто на внеочередное получение жилья, а на получение социального жилья», — уточнила она.

Парламентарий также отметила, что можно расширить правила использования материнского капитала. «Можно дать право многодетной семье на приобретение автомобиля за счет маткапитала. Я думаю, что это будет абсолютно правильно. У нас пока таких мер нет. Иным словами, все это нужно привести к единообразию и принять», — заключила депутат Госдумы Останина.

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