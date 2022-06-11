Свердловским проектам выделили 100 млн из президентского фонда. Самый большой грант — детям

12 июня 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Фонд президентских грантов выбрал победителей, которые получат крупные суммы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 48 проектов из Свердловской области стали победителями Фонда президентских грантов. Они получат от 200 тысяч до 10 млн рублей на реализацию своих проектов. В списке победителей, в том числе, проект «Клуб Друзей Шарташа», который выступает против строительства в лесопарке. Информация о победителях появилась на официальном сайте Фонда президентских грантов. «На конкурс было подано 11 203 проекта от 9 640 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Победителями стали 1 889 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Общая сумма финансирования победивших проектов составит 3 799 млн рублей», — рассказывают организаторы конкурса. В списке победителей значатся 48 проектов из Свердловской области, им выделили больше 100 млн рублей. Самый большой грант — 9,9 млн рублей — выиграл проект «Усадьба Аристовых — комплексное сопровождаемое проживание для выпускников ПНИ и детских домов для инвалидов». Авторы проекта хотят организовать проживание и обучение социально-бытовым навыкам выпускников с инвалидностью из психоневрологического интерната и детских домов Свердловской области. В качестве площадок рассматривают учебные квартиры, собственные квартиры и старинная Усадьба Аристовых. Организация приобрела ее в 2021 году и сейчас занимается реконструкцией. Также в списке победителей организация «Клуб Друзей Шарташа», которая выступает за сохранение историко-археологического и природного потенциала Шарташского лесного парка. Организации выделили 426 тысяч рублей. Список всех победителей можно увидеть на официальном сайте Фонда президентских грантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

48 проектов из Свердловской области стали победителями Фонда президентских грантов. Они получат от 200 тысяч до 10 млн рублей на реализацию своих проектов. В списке победителей, в том числе, проект «Клуб Друзей Шарташа», который выступает против строительства в лесопарке. Информация о победителях появилась на официальном сайте Фонда президентских грантов. «На конкурс было подано 11 203 проекта от 9 640 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Победителями стали 1 889 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Общая сумма финансирования победивших проектов составит 3 799 млн рублей», — рассказывают организаторы конкурса. В списке победителей значатся 48 проектов из Свердловской области, им выделили больше 100 млн рублей. Самый большой грант — 9,9 млн рублей — выиграл проект «Усадьба Аристовых — комплексное сопровождаемое проживание для выпускников ПНИ и детских домов для инвалидов». Авторы проекта хотят организовать проживание и обучение социально-бытовым навыкам выпускников с инвалидностью из психоневрологического интерната и детских домов Свердловской области. В качестве площадок рассматривают учебные квартиры, собственные квартиры и старинная Усадьба Аристовых. Организация приобрела ее в 2021 году и сейчас занимается реконструкцией. Также в списке победителей организация «Клуб Друзей Шарташа», которая выступает за сохранение историко-археологического и природного потенциала Шарташского лесного парка. Организации выделили 426 тысяч рублей. Список всех победителей можно увидеть на официальном сайте Фонда президентских грантов.