Пермский фонд святой Елисаветы провел в День города благотворительное мероприятие «Белый цветок». Все собранные средства направят на создание детского хосписа. С места событий впечатлениями поделился собственный корреспондент URA.RU.
«На Соборной площади Перми состоялся концерт, волонтеры продавали белые цветы, открылись торговые ряды, где можно было приобрести изделия мастеров народных промыслов», — информирует о мероприятии собкор. Благотворительное мероприятие длилось около трех часов.
Все средства, собранные пермским филиалом Елисаветинского фонда, организаторы направят в отделение паллиативной помощи детской горбольницы №13, где будет создаваться хоспис. На собранные деньги приобретут необходимое медоборудование.
На мероприятии присутствовали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, председатель фонда Анна Громова, митрополит Мефодий. Хоспис планируют открыть на базе больницы в 2022 году. В Перми елисаветинский фонд работает уже на протяжении четырех лет.
В Перми прошла благотворительная акция «Белый цветок»
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Пермский фонд святой Елисаветы провел в День города благотворительное мероприятие «Белый цветок». Все собранные средства направят на создание детского хосписа. С места событий впечатлениями поделился собственный корреспондент URA.RU. «На Соборной площади Перми состоялся концерт, волонтеры продавали белые цветы, открылись торговые ряды, где можно было приобрести изделия мастеров народных промыслов», — информирует о мероприятии собкор. Благотворительное мероприятие длилось около трех часов. Все средства, собранные пермским филиалом Елисаветинского фонда, организаторы направят в отделение паллиативной помощи детской горбольницы №13, где будет создаваться хоспис. На собранные деньги приобретут необходимое медоборудование. На мероприятии присутствовали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, председатель фонда Анна Громова, митрополит Мефодий. Хоспис планируют открыть на базе больницы в 2022 году. В Перми елисаветинский фонд работает уже на протяжении четырех лет.