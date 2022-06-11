11 июня 2022
10 июня 2022

Пермяки в День города собрали деньги для больных раком детей. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительная акция Белый цветок. Пермь, громова анна, пермь 299, акция белый цветок
В Перми благотворительный фонд провел акцию для строительства детского хосписа Фото:

Пермский фонд святой Елисаветы провел в День города благотворительное мероприятие «Белый цветок». Все собранные средства направят на создание детского хосписа. С места событий впечатлениями поделился собственный корреспондент URA.RU.

«На Соборной площади Перми состоялся концерт, волонтеры продавали белые цветы, открылись торговые ряды, где можно было приобрести изделия мастеров народных промыслов», — информирует о мероприятии собкор. Благотворительное мероприятие длилось около трех часов.

Все средства, собранные пермским филиалом Елисаветинского фонда, организаторы направят в отделение паллиативной помощи детской горбольницы №13, где будет создаваться хоспис. На собранные деньги приобретут необходимое медоборудование.

На мероприятии присутствовали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, председатель фонда Анна Громова, митрополит Мефодий. Хоспис планируют открыть на базе больницы в 2022 году. В Перми елисаветинский фонд работает уже на протяжении четырех лет.

Благотворительная акция Белый цветок. Пермь
В Перми прошла благотворительная акция «Белый цветок»
Фото:
Благотворительная акция Белый цветок. Пермь
На Соборной площади Перми появились торговые ряды, где предлагали купить товары ради благотворительности
Фото:
Благотворительная акция Белый цветок. Пермь
Губернатор Прикамья Махонин, митрополит Мефодий и председатель фонда Анна Громова на акции «Белый цветок»
Фото:
Благотворительная акция Белый цветок. Пермь
На ярмарке во время акции «Белый цветок» пермяки могли приобрести изделия народных промыслов
Фото:
Благотворительная акция Белый цветок. Пермь
Продажа белых цветов на благотворительной акции для строительства хосписа в Перми
Фото:
Благотворительная акция Белый цветок. Пермь
Ярмарка благотворительной акции «Белый цветок» в Перми
Фото:
Благотворительная акция Белый цветок. Пермь
Дмитрий Махонин и Анна Громова на открытии благотворительной акции «Белый цветок» в Перми
Фото:

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Пермский фонд святой Елисаветы провел в День города благотворительное мероприятие «Белый цветок». Все собранные средства направят на создание детского хосписа. С места событий впечатлениями поделился собственный корреспондент URA.RU. «На Соборной площади Перми состоялся концерт, волонтеры продавали белые цветы, открылись торговые ряды, где можно было приобрести изделия мастеров народных промыслов», — информирует о мероприятии собкор. Благотворительное мероприятие длилось около трех часов. Все средства, собранные пермским филиалом Елисаветинского фонда, организаторы направят в отделение паллиативной помощи детской горбольницы №13, где будет создаваться хоспис. На собранные деньги приобретут необходимое медоборудование. На мероприятии присутствовали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, председатель фонда Анна Громова, митрополит Мефодий. Хоспис планируют открыть на базе больницы в 2022 году. В Перми елисаветинский фонд работает уже на протяжении четырех лет.
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