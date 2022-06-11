11 июня 2022
10 июня 2022

26 проектов из ХМАО получат президентскую поддержку

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Всего некоммерческие организации округа получат более 25 миллионов рублей Фото:

26 социальных проектов из Ханты-Мансийского автономного округа получат поддержку от Фонда президентских грантов. Информация об этом появилась на сайте фонда.

«Всего получили поддержку почти 2 тысячи некоммерческих фондов. Общая сумма грантов составила 3,8 млрд рублей», — уточняется на сайте фонда.

В ХМАО выиграли гранты, посвященные охране окружающей среды и здоровья граждан, развитию межнационального и межэтнического единства, сохранению исторической памяти. Кроме того, поддержку получили проекты по науке и по развитию гражданского общества. Всего НКО региона получат более 25 миллионов рублей.

Ранее в ХМАО выделили 220 млн рублей на поддержку гражданских проектов. Рассчитывать на получение гранта могут как физические лица, так и некоммерческие организации

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26 социальных проектов из Ханты-Мансийского автономного округа получат поддержку от Фонда президентских грантов. Информация об этом появилась на сайте фонда. «Всего получили поддержку почти 2 тысячи некоммерческих фондов. Общая сумма грантов составила 3,8 млрд рублей», — уточняется на сайте фонда. В ХМАО выиграли гранты, посвященные охране окружающей среды и здоровья граждан, развитию межнационального и межэтнического единства, сохранению исторической памяти. Кроме того, поддержку получили проекты по науке и по развитию гражданского общества. Всего НКО региона получат более 25 миллионов рублей. Ранее в ХМАО выделили 220 млн рублей на поддержку гражданских проектов. Рассчитывать на получение гранта могут как физические лица, так и некоммерческие организации
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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