11 июня 2022
10 июня 2022
09 июня 2022

9 проектов из ЯНАО выиграли президентские гранты

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд президентских грантов потратит на поддержку проектов из ЯНАО около 6,5 миллионов рублей Фото:

9 социальных проектов из Ямало-Ненецкого автономного округа выиграли поддержку от Фонда президентских грантов. Информация об этом появилась на сайте фонда.

«В ЯНАО выиграли проекты, посвященные развитию гражданского общества, защиты окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни и укреплению межнационального согласия. Всего на поддержку инициатив будет потрачено 6,5 млн», — уточняется на сайте фонда.

Также 26 социальных проектов из Ханты-Мансийского автономного округа получили поддержку от Фонда президентских грантов. На эти проекты потратят более 25 миллионов рублей.

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9 социальных проектов из Ямало-Ненецкого автономного округа выиграли поддержку от Фонда президентских грантов. Информация об этом появилась на сайте фонда. «В ЯНАО выиграли проекты, посвященные развитию гражданского общества, защиты окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни и укреплению межнационального согласия. Всего на поддержку инициатив будет потрачено 6,5 млн», — уточняется на сайте фонда. Также 26 социальных проектов из Ханты-Мансийского автономного округа получили поддержку от Фонда президентских грантов. На эти проекты потратят более 25 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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