В НАТО допустили территориальные потери Украины ради мира с РФ

12 июня 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг отметил, что не хочет эскалации конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение конфликта между Москвой и Киевом может обернуться территориальными потерями для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки. «Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерено помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — заявил Столтенберг, трансляция велась на youtube-канале El País. Он отметил, что военные альянса не вмешиваются в ситуацию на Украине, НАТО не хочет боевых действий за пределами страны. Некоторые страны Запада убеждают Украину уступить часть территорий, заявлял депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер. Итальянский социолог Алессандро Орсини считает, что Западу нужно пойти на уступки России, чтобы избежать эскалации ситуации на Украине. Власти некоторых регионов, которые контролирует российская армия, допускают возможность вхождения в состав РФ. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, также референдумы планируют провести в Донбассе, сообщает Vse42.ru. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Решение конфликта между Москвой и Киевом может обернуться территориальными потерями для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки. «Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерено помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — заявил Столтенберг, трансляция велась на youtube-канале El País. Он отметил, что военные альянса не вмешиваются в ситуацию на Украине, НАТО не хочет боевых действий за пределами страны. Некоторые страны Запада убеждают Украину уступить часть территорий, заявлял депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер. Итальянский социолог Алессандро Орсини считает, что Западу нужно пойти на уступки России, чтобы избежать эскалации ситуации на Украине. Власти некоторых регионов, которые контролирует российская армия, допускают возможность вхождения в состав РФ. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, также референдумы планируют провести в Донбассе, сообщает Vse42.ru. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.