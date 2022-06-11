В Италии призвали Запад пойти на уступки перед Россией

12 июня 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Запад призвали пойти на уступки РФ во избежание эскалации конфликта на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу необходимо пойти на территориальные уступки России во избежание эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил итальянский социолог Алессандро Орсини. «Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны», — высказался Орсини в эфире телеканала La7. Трансляция велась на YouTube. Вместе с тем он считает, что для мирного урегулирования конфликта на Украине Западу необходимо перестать «играть мускулами» и отправлять оружие Киеву, которое понадобится для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Он отметил, что Запад должен понимать, что «несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине», — подчеркнул Орсини. Итальянский социолог напомнил о создании железнодорожного коридора между Донбассом и Крымом. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом. Такое мнение высказал заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Ранее Путин сообщал, что переговоры с Украиной приостановлены, поскольку Киев фактически вышел из них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Западу необходимо пойти на территориальные уступки России во избежание эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил итальянский социолог Алессандро Орсини. «Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны», — высказался Орсини в эфире телеканала La7. Трансляция велась на YouTube. Вместе с тем он считает, что для мирного урегулирования конфликта на Украине Западу необходимо перестать «играть мускулами» и отправлять оружие Киеву, которое понадобится для противостояния с Россией в ходе спецоперации. Он отметил, что Запад должен понимать, что «несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине», — подчеркнул Орсини. Итальянский социолог напомнил о создании железнодорожного коридора между Донбассом и Крымом. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На стороне Украины сражаются иностранные наемники. После взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом. Такое мнение высказал заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. Страны Запада активно поставляют туда оружие и помогают стране финансово. Россия примет меры из-за поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент РФ Владимир Путин. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Ранее Путин сообщал, что переговоры с Украиной приостановлены, поскольку Киев фактически вышел из них.