Екатеринбуржец напал с ножом на гуляющих в парке

Екатеринбуржец напал на отдыхающих в парке
В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. Об этом журналисту URA.RU рассказали очевидцы.
«Мужчина резко появился у забора из-за деревьев и целенаправленно пошел к берегу. Я насторожилась, мне показалось, что в руке был нож. После услышала крик девушки — она убегала», — рассказала читательница агентства.
Инцидент произошел возле ЖК Ольховский парк. По неподтвержденной информации, мужчина одного человека убил, второго ранил. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области.
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