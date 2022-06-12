12 июня 2022

Екатеринбуржец напал с ножом на гуляющих в парке

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец напал на отдыхающих в парке Фото:

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. Об этом журналисту URA.RU рассказали очевидцы.

«Мужчина резко появился у забора из-за деревьев и целенаправленно пошел к берегу. Я насторожилась, мне показалось, что в руке был нож. После услышала крик девушки — она убегала», — рассказала читательница агентства.

Инцидент произошел возле ЖК Ольховский парк. По неподтвержденной информации, мужчина одного человека убил, второго ранил. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области.

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В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. Об этом журналисту URA.RU рассказали очевидцы. «Мужчина резко появился у забора из-за деревьев и целенаправленно пошел к берегу. Я насторожилась, мне показалось, что в руке был нож. После услышала крик девушки — она убегала», — рассказала читательница агентства. Инцидент произошел возле ЖК Ольховский парк. По неподтвержденной информации, мужчина одного человека убил, второго ранил. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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