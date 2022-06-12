Екатеринбуржец напал с ножом на гуляющих в парке

12 июня 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец напал на отдыхающих в парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. Об этом журналисту URA.RU рассказали очевидцы. «Мужчина резко появился у забора из-за деревьев и целенаправленно пошел к берегу. Я насторожилась, мне показалось, что в руке был нож. После услышала крик девушки — она убегала», — рассказала читательница агентства. Инцидент произошел возле ЖК Ольховский парк. По неподтвержденной информации, мужчина одного человека убил, второго ранил. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на гуляющих людей в парке. Об этом журналисту URA.RU рассказали очевидцы. «Мужчина резко появился у забора из-за деревьев и целенаправленно пошел к берегу. Я насторожилась, мне показалось, что в руке был нож. После услышала крик девушки — она убегала», — рассказала читательница агентства. Инцидент произошел возле ЖК Ольховский парк. По неподтвержденной информации, мужчина одного человека убил, второго ранил. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области.