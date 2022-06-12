Очевидцы описали екатеринбуржца зарезавшего прохожего в парке

13 июня 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Жители домов описали, как выглядел нападавший мужчина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очевидцы составили портрет мужчины, который напал с ножом на отдыхающих екатеринбуржцев возле ЖК «Ольховский парк». Жители домов рассказали корреспонденту URA.RU, как выглядел нападавший. «Обычного телосложения, может быть лет 35-45, в темной куртке. Показалось, что нож в руке был с красной/оранжевой рукояткой. Была короткая стрижка, без головного убора. Насчет бороды или усов — не скажу точно, скорее не было», — рассказала читательница URA.RU. Очевидцы уверены, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения УрГУПСа. Жители рассказали, что подобный инцидент происходил в парке несколько лет назад. В прошлый раз напали на отдыхающую девушку с коляской. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Очевидцы составили портрет мужчины, который напал с ножом на отдыхающих екатеринбуржцев возле ЖК «Ольховский парк». Жители домов рассказали корреспонденту URA.RU, как выглядел нападавший. «Обычного телосложения, может быть лет 35-45, в темной куртке. Показалось, что нож в руке был с красной/оранжевой рукояткой. Была короткая стрижка, без головного убора. Насчет бороды или усов — не скажу точно, скорее не было», — рассказала читательница URA.RU. Очевидцы уверены, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения УрГУПСа. Жители рассказали, что подобный инцидент происходил в парке несколько лет назад. В прошлый раз напали на отдыхающую девушку с коляской.