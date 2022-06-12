12 июня 2022

Очевидцы описали екатеринбуржца зарезавшего прохожего в парке

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Арест цыгана Дмитрий Пестриков нападавшие бойня
Жители домов описали, как выглядел нападавший мужчина Фото:

Очевидцы составили портрет мужчины, который напал с ножом на отдыхающих екатеринбуржцев возле ЖК «Ольховский парк». Жители домов рассказали корреспонденту URA.RU, как выглядел нападавший.

«Обычного телосложения, может быть лет 35-45, в темной куртке. Показалось, что нож в руке был с красной/оранжевой рукояткой. Была короткая стрижка, без головного убора. Насчет бороды или усов — не скажу точно, скорее не было», — рассказала читательница URA.RU.

Очевидцы уверены, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения УрГУПСа. Жители рассказали, что подобный инцидент происходил в парке несколько лет назад. В прошлый раз напали на отдыхающую девушку с коляской.

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Очевидцы составили портрет мужчины, который напал с ножом на отдыхающих екатеринбуржцев возле ЖК «Ольховский парк». Жители домов рассказали корреспонденту URA.RU, как выглядел нападавший. «Обычного телосложения, может быть лет 35-45, в темной куртке. Показалось, что нож в руке был с красной/оранжевой рукояткой. Была короткая стрижка, без головного убора. Насчет бороды или усов — не скажу точно, скорее не было», — рассказала читательница URA.RU. Очевидцы уверены, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения УрГУПСа. Жители рассказали, что подобный инцидент происходил в парке несколько лет назад. В прошлый раз напали на отдыхающую девушку с коляской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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