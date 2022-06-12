12 июня 2022
11 июня 2022

Депутат Госдумы Гартунг поделился видео с подросшими утятами

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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, утка, городские птицы
Из восьми утят выжили только четверо Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг поделился видеозаписью с подросшими утятами, которые поселились возле его дома в мае. Из восьми утят выжили четыре.

«Утята подросли. Только теперь их всего четыре осталось. В естественной среде выживает 30%, а у нас выжило 50%», — сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Гартунг рассказывал, что дикая утка свила гнездо возле его дома. В конце мая у нее вылупилось восемь утят. Депутат поставил для утки дом, чтобы обезопасить утят от других птиц. Теперь он вместе с внуками наблюдает за жизнью птиц — утка учит детей кушать, плавать, нырять.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг поделился видеозаписью с подросшими утятами, которые поселились возле его дома в мае. Из восьми утят выжили четыре. «Утята подросли. Только теперь их всего четыре осталось. В естественной среде выживает 30%, а у нас выжило 50%», — сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Гартунг рассказывал, что дикая утка свила гнездо возле его дома. В конце мая у нее вылупилось восемь утят. Депутат поставил для утки дом, чтобы обезопасить утят от других птиц. Теперь он вместе с внуками наблюдает за жизнью птиц — утка учит детей кушать, плавать, нырять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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