Депутат Госдумы Гартунг поделился видео с подросшими утятами

Из восьми утят выжили только четверо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг поделился видеозаписью с подросшими утятами, которые поселились возле его дома в мае. Из восьми утят выжили четыре.

«Утята подросли. Только теперь их всего четыре осталось. В естественной среде выживает 30%, а у нас выжило 50%», — сообщил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Гартунг рассказывал, что дикая утка свила гнездо возле его дома. В конце мая у нее вылупилось восемь утят. Депутат поставил для утки дом, чтобы обезопасить утят от других птиц. Теперь он вместе с внуками наблюдает за жизнью птиц — утка учит детей кушать, плавать, нырять.