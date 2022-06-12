Молодой курганец до смерти забил взрослого мужчину после ссоры

Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Молодой человек (18 лет) из села Лесниково Кетовского района (Курганская область) до смерти избил 59-летнего мужчину после конфликта. Информация размещена на сайте СУ СКРФ по Курганской области.

«5 июня текущего года потерпевший пришел в дом, где проживал обвиняемый с семьей. В результате возникшей ссоры юноша напал на мужчину и жестоко его избил, нанеся множественные удары по голове и телу руками и ногами, обутыми в обувь. С места происшествия пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на оказанную медпомощь, спустя непродолжительное время скончался», — написано на сайте.

Причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма. В ходе обвиняемый свою вину признал. Его заключили под стражу. В рамках следствия были допрошены свидетели и проведен осмотр места происшествия. Сейчас проверяется причастность задержанного к совершению других возможных эпизодов преступной деятельности.